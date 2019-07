Erste Hilfe für Tiere Erstuntersuchung

Nähern Sie sich einem verunglückten Tier sehr vorsichtig. Sprechen Sie leise und ruhig auf das Tier ein. Falls ein Tier keine Annäherung zulässt, was vor allem bei Katzen vorkommt, kann eine Decke hilfreich sein: Werfen sie die Decke über das Tier und wickeln es darin ein.

Der Kreislauf-Check

Wie der Kreislaufzustand eines Tieres ist, zeigen seine Schleimhäute an: umso blasser, desto kritischer ist die Lage. Überprüfen kann man das am besten an der Augen- und Mundschleimhaut. Ziehen Sie dazu ein Augenlid nach unten, sodass Sie innen die Schleimhaut sehen: Sie muss rosa sein. Ziehen Sie die Lefzen hoch und prüfen Sie die Mundschleimhaut, auch sie muss kräftig rosa sein. Ein Test gibt zusätzlich Aufschluss: Drücken Sie mit dem Finger auf die Mundschleimhaut. Dadurch wird die Stelle blass. Es darf nicht länger als zwei Sekunden dauern, bis sie wieder rosa ist. Andernfalls ist der Kreislauf des Tieres labil.

Atem überprüfen

Normalwerte Atmung Hunde atmen 10 bis 40 Atemzüge pro Minute, Katzen 20 bis 40 Atemzüge pro Minute

Auch die Atemfrequenz gibt Auskunft über den Zustand eines Tieres. Alarmzeichen sind ein zu flacher Atem oder ein zu schnelles Hecheln. Bei einem regungslosen Tier müssen Sie prüfen, ob es noch atmet: Mit beiden Händen sanft den Brustkorb umfassen, ob noch eine Atembewegung zu spüren ist? Einen Finger vor die Nasenlöcher halten. Können Sie noch einen Luftzug spüren? Das geht besser, wenn sie vorher einen Finger mit Speichel benetzen. Atmet das Tier nicht mehr, sollten Sie sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen!