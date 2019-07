Erste Hilfe für Tiere Blutung und Schock

Verletzungen mit starker Blutung sind oft von Schockzuständen begleitet. Beides kann lebensbedrohlich sein und erfordert schnelles und überlegtes Handeln.

Allgemeinzustand prüfen

Wie im Kapitel Puls und Temperatur beschrieben, sollten Sie zunächst prüfen, ob Atmung und Puls vorhanden sind. Wenn nicht, beginnen Sie sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen.

Hilfe bei Blutungen

Generell gilt: keine Salben auf offene Wunden! Bei harmlosen blutenden Wunden reicht es, einen Druckverband anzulegen bis die Blutung gestillt ist: Eine zusammengerollte Mullbinde oder Ähnliches wird auf die Wunde gedrückt und umwickelt. Etwa alle 15 Minuten den Verband öffnen und prüfen, ob die Blutung aufgehört hat. Bei pulsierenden, hellroten Blutungen ist eine Arterie verletzt, es besteht Verblutungsgefahr. In diesem Fall muss die Extremität direkt oberhalb der Wunde abgebunden werden. Das Tier sofort in eine Klinik oder zum Tierarzt bringen!

Maßnahmen gegen Schock

Nach Unfällen, bei starken Blutungen, bei Schmerzen aber auch bei allergischen Reaktionen kann ein Tier in einen Schockzustand geraten. Ein Schock ist ein lebensbedrohlicher Zustand, handeln Sie sofort! Legen Sie das Tier auf seine rechte Seite und strecken Sie den Kopf nach hinten, damit freies Atmen möglich ist. Lagern Sie das Hinterteil und die Extremitäten höher, indem Sie beispielsweise eine Decke unterlegen. Bedecken Sie das Tier, da es im Schock-Zustand stark auskühlt.

Schock-Symptome erkennen

Woran erkennt man einen Schockzustand? Eindeutige Symptome sind: Das Herz rast, die Atmung geht sehr schnell, die Körpertemperatur fällt ab und die Schleimhäute sind blass. In einem fortgeschrittenen Schockzustand ist die Atmung langsam und flach, der Herzschlag unregelmäßig. Schließlich wird das Tier bewusstlos. Es muss so schnell wie möglich zum Tierarzt oder in eine Tierklinik.