Erdbeben Haben kleine Krabbler den richtigen Riecher?

Ulrich Schreiber ist Geologe und untersucht Erdbebenregionen. Ausflüge ins Gelände stehen an der Tagesordnung, Ameisenbisse inklusive. Irgendwann brachten ihn die Tiere auf eine Idee: Könnte man sie als Frühwarnsystem nutzen?

Ulrich Schreiber hat bei einer seiner Ortsbegehungen die Muse geküsst, also fast: Eine Ameise hat ihn gezwickt, mal wieder. Doch diesmal ärgert er sich nicht einfach nur, er hat eine Idee: Warum bauen die Tierchen ausgerechnet dort ihre Nester, wo er forscht? Das kann doch kein Zufall sein! Der Geologe von der Universität Duisburg-Essen stellt eine ungewöhnliche Hypothese auf: Die Hügel bauenden Waldameisen können Erdbeben voraussagen.

Ameisen bevorzugen Bruchzonen

Erforscht das Verhalten von Waldameisen bei Erdbeben: Ulrich Schreiber

Ulrich Schreiber forscht unter anderem in der Laacher See-Region, in der Osteifel. Hier treten gehäuft kleinere Erdbeben auf und hier hat Schreiber festgestellt, das sich die Waldameisen auf den tektonischen Bruchzonen ansiedeln: Wo Gesteinsplatten aneinander reiben und Kohlendioxid aus der Tiefe aufsteigt, scheint es den Krabblern zu gefallen. Auch dafür hat Schreiber eine Erklärung: Die freigesetzten Gase aus tieferen, wärmeren Erdschichten beheizen den Ameisenbau und in den Spalten sammelt sich wertvolle Feuchtigkeit. Beides könnte für einen großen Ameisenstaat praktisch sein.

Ameisen reagieren auf das Gas

Kontrolluntersuchungen im Labor haben bereits gezeigt, dass Ameisen auf das Gas reagieren. Sie scheinen es mit ihren Antennen wahrzunehmen - und in freier Natur bewusst zu suchen. Denn Ulrich Schreiber hat die Standorte der Ameisenhügel auf Karten eingezeichnet und erkannt: Sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch im Südschwarzwald wurden sie genau entlang der Störungszonen errichtet. Und er hat die Ameisennester auch nach dem verheerenden Beben im italienischen L'Aquila entdeckt.

Kritische Stimmen "Ich halte absolut nichts von Herrn Schreibers Ideen" Dieser Meinung ist Alfred Buschinger, Ameisen-Experte und ehemaliger Zoologie-Professor an der TU Darmstadt. Ameisen blieben während des Winters in ihrem Nest und würden deshalb nicht als zuverlässiges Warnsignal taugen. Außerdem sei in der kalten Jahreszeit die aufsteigende Wärme eher schädlich für die Tiere, da dadurch Fettreserven schneller verbraucht würden. "Wir können keine Erdbeben voraussagen" Das funktioniere weder mit Maschinen noch mit Tieren, sagt Heiko Woith vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Zwar habe es in der Vergangenheit einige verblüffende Einzelbeobachtungen gegeben - etwa Elefanten, die sehr sensibel auf Erderschütterungen reagierten. Eine systematische Untersuchung, ob Tiere Erdbeben vorhersagen können, stehe jedoch noch aus.

Krabbler werden rund um die Uhr beobachtet

Um das Phänomen genauer zu ergründen, beobachten Schreiber und seine Kollegen seit zwei Jahren zwei Ameisenhügel in der Eifel Tag und Nacht mit hochauflösenden Infrarotkameras. Erste Ergebnisse zeigen, dass Ameisen einen ganz bestimmten Tagesrhythmus besitzen: Mit Tagesanbruch steigt ihre Aktivität, Spitzen gibt es jeweils zur Mittagszeit und am späteren Nachmittag. In den Abendstunden lässt ihre Aktivität wieder nach.

Erdbeben beeinflusst Ameisen-Alltag

Ein Glücksfall für die Forscher war das Erdbeben der Stärke 3,2, das sich am 10. September 2009 etwa 30 Kilometer von einem der Nester entfernt ereignete. Die Beobachtungen zeigten, dass die Ameisen vor und nach dem Erdbeben besonders aktiv waren: Von Mitternacht des 10. Septembers bis etwa 10 Uhr des Folgetages zogen sie sich nicht in ihren Bau zurück, sondern blieben oben auf dem Nestkopf. Erst dann nahmen sie ihren gewohnten Rhythmus wieder auf. Schreiber vermutet, dass die Tiere nicht nur auf den verstärkten Gas-Austritt reagieren. Vermutlich nehmen sie auch die akustischen, elektromagnetischen und mikroseismischen Signale aus der Tiefe war, die einem Erdbeben vorangehen.

Standardverhalten der Ameisen weiter erforschen

Schreiber räumt ein, dass er mit seinen Forschungen noch ganz am Anfang steht. Doch er ist optimistisch: "Die ersten Eindrücke lassen hoffen und ermutigen zum Weitermachen." Der Geologe will Daten über einen längeren Zeitraum sammeln und weitere Nester erforschen. Er will mehr über das Standardverhalten der Tiere wissen, vor allem unter verschiedenen klimatischen Bedingungen und bei Störungen durch andere Tiere. Denn erst dann lassen sich zusätzliche Einflüsse wie Erdbeben realistisch bewerten.

Schreiber denkt über Monitoring-Netzwerk nach

Sollten die Verhaltensweisen der Ameisen vor Erdbeben signifikant und reproduzierbar sein, könnte man über ein Monitoring-Netzwerk - ähnlich zu meteorologischen Stationen nachdenken. Dann würde eine Erdbebenvorhersage mit ausreichender Vorlaufzeit Realität werden - und Ameisen würden tatsächlich Leben retten. Hierfür ist Ulrich Schreiber gerne bereit, sich von den kleinen Tierchen weiter piesacken zu lassen.