Embryonenforschung Leben in der Petrischale

Embryonen 14 Tage beim Wachsen zusehen - und das im Labor. So geschehen an Instituten in Cambridge und New York. Jetzt haben die Forscherteams erste Ergebnisse veröffentlicht, diese dürften die Ethik-Diskussion neu beleben.

Ärzte stecken häufig in einem Zwiespalt: Es gibt viele Frauen mit einem Kinderwunsch, die nicht schwanger werden. Diese können - inzwischen auch in Deutschland - die Methoden der künstlichen Befruchtung nutzen. Doch die Reproduktionsmedizin hat häufig nur geringe Erfolgsraten.

Wissenschaftler an der Rockefeller University in New York und an der University of Cambridge in England haben unabhängig voneinander eine Technik getestet, bei der menschliche Embryonen in einer Nährlösung wachsen, sich dort an einem künstlichen Gerüst anheften und selbst organisiert entwickeln können. Diese Technik wurde zuvor an Mäusen ausprobiert.

Spezialisierung der befruchteten Eizellen Fünf Tage alter Embryo Etwa am Tag sieben ihrer Entwicklung nisten sich befruchtete Eizellen als kugeliger Zellhaufen in der Gebärmutterschleimhaut ein. Anschließend spezialisieren sich die Zellen. Im nebenstehenden Bild ist rechts von dem roten Markierungsstrich der fünf Tage alte Embryo zu sehen. Im unteren linken Bereich ist die werdende Plazenta abgebildet, die aus dem Dottersack hervorgeht und die die Ernährung des Embryos während der Schwangerschaft sicherstellt.

Die Wissenschaftler verfolgten die Entwicklung des Embryos, indem sie verschiedene Zelltypen chemisch markierten. So wurden sie Zeuge, wie sich die Zellen, aus denen im Verlauf der Schwangerschaft der Fötus entsteht, von den Zell-Linien trennen, aus denen die Plazenta und der Dottersack hervorgehen. Nach zwei Wochen stellten die beiden Teams ihre Forschungen an den Embryonen wieder ein.

"Erstaunlicherweise verlief die Entwicklung in unserem System in der völligen Abwesenheit mütterlichen Inputs mindestens in den ersten zwölf Tagen normal." Ali Brivanlou, Rockefeller University in New York

Die Veröffentlichungen in "Nature" und "Nature Cell Biology" im Mai 2016 rufen die Forderung hervor, die praktizierte "14-Tage-Regel", bei der Embryonen maximal zwei Wochen im Labor heranwachsen dürfen, neu zu überdenken. In einem Kommentar schreiben die US-Wissenschaftler Insoo Hyun, Amy Wilkerson und Josephine Johnston in "Nature": Nun, da die Kultivierung menschlicher Embryonen über den 14. Tag hinaus greifbar erscheine, müsse die Regelung neu überdacht werden, wolle man auch in Zukunft der Forschung und möglichen ethischen Bedenken gerecht werden.