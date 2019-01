Drohende Fahrverbote Wie umweltfreundlich sind Elektroautos?

Aber nicht nur fürs Fahren brauchen strombetriebene Elektroautos Strom. Auch für die Herstellung der Batterien wird Strom verbraucht. Und hier liegt das Problem: Will man ein Auto mit einer großen Reichweite herstellen, ist eine große Batterie notwendig, deren Bau viel Strom verbraucht. Bis 2030 sollen die Elektromotoren laut einer Studie des ifeu-Instituts Heidelberg auch mit großer Batterie die Verbrennungsmotoren in der Ökobilanz schlagen.

Der Strom der städtischen Ladestationen in München stammt aus erneuerbaren Energien. Bundesweit sieht das anders aus: Hier stammt nur eine Hälfte aus erneuerbaren Energien, die andere aus Kernenergie. Bei der Umweltfreundlichkeit schneiden Benziner und Diesel zwar schon heute im Vergleich schlechter ab als Elektroautos – aber nur knapp. Wegen des Strom-Mix können Elektroautos heute in Deutschland gar nicht klimaneutral sein.

500 Kilometer kann der Fahrer eines Teslas bei Vollladung schaffen. Unter den batteriebetriebenen E-Autos ist das spitze. Die meisten anderen strombetriebenen E-Autos kommen nicht so weit. Bei Kälte sinkt die Reichweite wegen der dann schwächelnden Batterie sogar um ein Drittel. Das ist ein echter Nachteil, zumal die zu geringe Zahl an Ladestationen die Situation noch erschwert. In jedem Fall sollte der Fahrer eines batteriebetriebenen E-Autos bei jeder Gelegenheit tanken, wenn er nicht auf der Strecke bleiben will. Die lange Zeit für den Ladevorgang sollte er ebenfalls einkalkulieren: 30 Minuten sind für 80 Prozent der Leistung notwendig. Vielleicht lässt sich die Ladezeit künftig noch halbieren, sagen Forscher. Ähnlich schnell wie beim Tanken wird das Laden allerdings nie gehen. Die Zellen in den Batterien würden zu heiß werden. Bei den wasserstoffbetriebenen Konkurrenten sieht das besser aus: Der Tankvorgang geht so schnell wie beim Verbrennungsmotor. Die Reichweite pro Tankfüllung ist auch vergleichbar groß, jedenfalls viel größer als die eines batteriebetriebenen E-Autos.