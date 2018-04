Wenn es für Pflanzen zu kalt und dunkel ist, wenn Erde, Wasser und Dünger nicht so leicht verfügbar sind, und wenn sich auch niemand rund um die Uhr persönlich darum kümmern kann, dann bräuchte man ein Gewächshaus, das genau von solchen Faktoren unabhängig ist. Ein solches könnte irgendwann auch die Besatzungen der ISS und von Mond- oder Marsmissionen mit frischem Obst und Gemüse versorgen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) testet das gerade in der Antarktis: mit dem EDEN-ISS-Gewächshaus, nahe der vom Alfred-Wegener-Institut (AWI) betriebenen Neumayer-Station III.

"Die Antarktis mit ihren extremen klimatischen Bedingungen mit bis zu minus 40 Grad bietet ein optimales Testumfeld." Daniel Schubert, DLR, Leiter des Forschungsprojekts EDEN-ISS

Knackige Ernte in der Antarktis - frisch aus dem EDEN-ISS-Gewächshaus

Das EDEN-ISS-Gewächshaus muss sich in der Antarktis bei bis zu minus 40 Grad Außentemperatur und monatelanger Dunkelheit behaupten.

"Die Antarktis ist so ähnlich wie Mond und Mars. Sie ist isoliert. Die Mannschaftsgröße auf der Neumayer-Station III ist ähnlich zu der einer bemannten Mission zu Mond und Mars", erklärt Daniel Schubert, der Leiter des Forschungsprojekts EDEN-ISS. Ein Jahr lang wird in diesem besonderen Gewächshaus gepflanzt, geerntet und ausgewertet. Die erste Ernte in Deutschlands südlichstem Schrebergarten verlief bereits äußerst vielversprechend: Die Forscher freuten sich Anfang April 2018 über 3,6 Kilogramm Salat, 18 Gurken und 70 Radieschen.

Paul Zabel: vom Raumfahrtingenieur zum Gärtner

Im Gewächshaus EDEN-ISS wird Raumfahrtingenieur Paul Zabel zum Gärtner. Und das in der Antarktis!

In acht Regalen sprießen verschiedene Salate, aber auch Radieschen, Paprika, Gurken, Tomaten, Kohlrabi, Basilikum, Koriander, Schnittlauch und Petersilie. Das Pflanzen, Hegen und Pflegen übernimmt Raumfahrtingenieur Paul Zabel. Ein zweiwöchiger Intensivkurs im Gärtnern in einem niederländischen Gewächshaus hat ihn darauf vorbereitet: "Ich weiß jetzt, wie ich eine Pflanze beschneide und wie ich erkenne, ob es ihr gut geht." Jeden Tag stapft Zabel dick eingepackt 400 Meter durch den Schnee in sein Spezial-Refugium, sät Salat, schneidet Tomatenpflanzen zurück und prüft, ob es all seinen Zöglingen gut geht.

"Die Besatzung der Neumayer-Station und ich haben eine Woche in den Alpen geübt, wie man sich auf Eis bewegt und wie man jemanden im Notfall aus einer Spalte birgt. Bei der Marine haben wir Brandbekämpfung gelernt. Wir hatten einen Erste-Hilfe-Kurs und haben in vier kleinen Wohnungen schon eine Zeit lang zusammengelebt, um uns kennenzulernen." Paul Zabel, Raumfahrtingenieur und EDEN-ISS-Gärtner in der Antarktis

Pflanzen werden rund um die Uhr automatisiert betreut

Daniel Schubert, Leiter des Forschungsprojekts EDEN-ISS

Paul Zabels Pflanzen wachsen in der Antarktis wie verrückt - er kümmert sich aber auch um die am besten überwachten Zöglinge der Welt. Vom Kontrollzentrum in Bremen aus sehen Daniel Schubert und sein Team, was im Gewächshaus passiert: Monitore zeigen Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Sauerstoff- und Kohlendioxidgehalt an. Eine Kamera fotografiert regelmäßig alle Pflanzen. Alle fünf Minuten werden die Wurzeln der Pflanzen computergesteuert mit einer Nährstofflösung besprüht, außerdem bekommen sie eine Extraportion Licht und Kohlendioxid. "Die Pflanzen wachsen schneller als unter normalen Bedingungen", stellt Schubert fest.

"Unter speziellem künstlichen Licht, wohltemperiert und ohne Erde nur von ausgesuchten Nährlösungen versorgt, können wir die Pflanzen schneller und produktiver als in ihrem natürlichen Umfeld wachsen lassen." Daniel Schubert, DLR, Leiter des Forschungsprojekts EDEN-ISS

Mithilfe von EDEN-ISS sollen Erdbeeren in der Antarktis gedeihen

Antarktis-Fakten Der Kälterekord liegt bei minus 50,2 Grad Celsius. In der Zeit vom 21. Mai bis zum 22. Juli herrscht Polarnacht. Dann kommt die Sonne nicht über den Horizont, es bleibt weitgehend dunkel.

Paul Zabel freut sich über seinen einjährigen Einsatz. "Wir können in der Polarnacht ja keine Sonne sehen, sind tausende Kilometer entfernt ohne schnelle Rückkehrmöglichkeit. Da fühlt man sich tatsächlich ein wenig, als wenn man die Reise auf einen anderen Planeten antritt." Vier bis fünf Kilogramm Frischgemüse will er pro Woche ernten - und, wenn alles klappt, auch Erdbeeren. Besonders hängen wird er wohl an den Gurken: "Ich komme aus dem Spreewald, bekanntes Gurkengebiet in Deutschland."

Das Besondere an EDEN-ISS

Gewächshäuser gibt es zwar schon einige in der Antarktis, EDEN-ISS ist jedoch anders: "Das Gewächshaus ist ein komplett geschlossenes System. Alle Kreisläufe - Luft, Wasser - sind geschlossen. Das ist neu, das gab's so noch nicht", sagt Projektleiter Daniel Schubert. Am 3. Januar 2018 kam das in Spezialcontainer integrierte Gewächshaus per Schiff im ewigen Eis an. Mit Pistenbullys wurde es von der Schelfeiskante rund 20 Kilometer bis zur Neumayer-Station III geschleppt. Das Innenleben des Gewächshauses wurde vor Ort fertiggestellt: Regale wurden eingerichtet, Pumpen für die Nährlösung installiert und Spezial-LEDs für die optimale Beleuchtung kalibriert. Mitte Februar wurden die ersten Samen ausgesät.

So funktioniert das EDEN-ISS-Gewächshaus in der Antarktis Im EDEN-ISS-Gewächshaus in der Antarktis wachsen Pflanzen unter künstlichem Licht. Im isolierten Gewächshaus gedeihen die Pflanzen trotz widriger Umweltbedingungen draußen dank Aeroponik. Bei dieser Technik werden die Pflanzen ohne Erde steril kultiviert und alle paar Minuten computergesteuert mit einem Wasser-Nährstoffgemisch besprüht. Die Luft wird für die Pflanzen aufbereitet: "Der CO2-Gehalt wird gesteigert, mit speziellen Filtern reinigen wir sie von Pilzspuren und Keimen und betreiben eine Anlage zur Luftsterilisation mittels UV-Strahlung", berichtet Projektleiter Daniel Schubert. "Damit können wir eine rein biologische Züchtung ermöglichen, die ohne Insektizide und Pestizide auskommt." Wie eine Raumstation besitzt das Gewächshaus einen vollständig geschlossenen Luftkreislauf, inklusive einer Schleuse, durch die es betreten wird. Sämtliches Wasser, das die Pflanzen an die Luft abgeben, wird aufgefangen und erneut eingespeist. Beschienen werden die Pflanzen von hellen LEDs, die alles in ein lila Licht tauchen. "Das ist eine spezielle Entwicklung aus Schweden. Wir geben der Pflanze nur das Lichtspektrum, das sie für ihre Fotosynthese benötigt. Das ist hauptsächlich rot und ein bisschen blau. Mehr braucht die Pflanze nicht zum Leben", erklärt Schubert.

EDEN-ISS liefert auch Sauerstoff und Trinkwasser

Im Gewächshaus EDEN-ISS wachsen Pflanzen ohne Erde, mit künstlichem Licht und speziell aufbereiteter Luft.

Das Gewächshaus als geschlossenes System hat jedoch nicht nur den Vorteil, Crews auf der Erde, auf einem fremden Planeten oder auf ihrem Weg dazwischen mit frischer Nahrung zu versorgen. Es dient gleichzeitig als grüne Lunge: "Wir können auch Sauerstoff generieren und Wasser gewinnen, das Trinkqualität hat", erklärt Schubert. Und bei einer Mars-Mission die drei Jahre dauert, sei auch die psychologische Wirkung nicht zu vernachlässigen. "Etwas Grünes hat einen positiven Effekt auf die Psyche des Menschen." Bis Ende Dezember 2018 darf sich darüber jetzt die Crew in der Antarktis freuen.

"Das Gemüse wird schon sehnlichst erwartet." Paul Zabel, Raumfahrtingenieur und EDEN-ISS-Gärtner in der Antarktis

So kommen die Lebensmittel bislang in die Antarktis In der Neumayer-Station III leben und arbeiten im antarktischen Sommer bis zu fünfzig Personen, im Winter neun. Frisches Obst und Gemüse sind auf der Station Mangelware, vor allem im antarktischen Winter, wenn sie von der Außenwelt abgeschnitten ist. "Die Versorgung mit Proviant erfolgt einmal jährlich um Weihnachten herum mit dem Schiff. Dann werden etwa 60 Tonnen Lebensmittel und Getränke in sechs Containern angeliefert. Soweit möglich werden Gemüse und Obst für die Isolationsphase im Winter als Tiefkühlware verwendet", berichtet der langjährige Stationsleiter Eberhard Kohlberg. In der sogenannten Sommersaison von November bis Februar werden in drei- bis vierwöchigen Abständen frisches Obst und Gemüse aus Südafrika eingeflogen. Ende Februar kommt dann allerdings die letzte Frischproviantlieferung an. Danach gibt es für Monate keine frischen Lebensmittel - bis auf Kartoffeln und Zwiebeln, die sich lagern lassen und ein paar Obstsorten, die länger haltbar sind. "Umso mehr wird dann die erste Lieferung von Salat und Tomaten im November erwartet", sagt Kohlberg.

"EDEN" Evolution & Design of Environmentally-closed Nutrion-Sources

Das Projekt EDEN-ISS wird unter der Leitung vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Zusammenarbeit mit dem Alfred-Wegener-Institut (AWI) und vielen weiteren internationalen Partnern realisiert.