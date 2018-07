Duftmarketing Wenn der Geruch entscheidet

Nur eine feuchte Nasenschleimhaut kann die Geruchsmoleküle – die mikroskopisch kleinen Teilchen einer riechenden Substanz - dorthin transportieren, wo sie wahrgenommen werden: an die Riechzellen. Diese sind spezialisierte Nervenzellen am Dach der Nasenhöhle. Rund 30 Millionen hat jeder von uns davon und eine jede trägt auf ihrer Oberfläche spezielle Rezeptoren.

Diese Rezeptoren, diese Sensoren für die Duftstoffe in unserer Nase, sind sehr spezialisiert und spezifisch. Man kann sie mit einem Türschloss vergleichen, in das nur ein Schlüssel passt, manchmal vielleicht sogar mehrere Schlüssel. Können Duftmoleküle an den Rezeptor andocken, lösen sie eine elektrische Erregung aus. Die Riechzelle sendet diesen Reiz entlang feiner Riechfasern direkt weiter zum sogenannten "Riechkolben" oberhalb der Nasenwurzel im Gehirn.

Dieser Riechkolben ist die zentrale Schaltstelle, wo die erste Verarbeitung des Geruchs erfolgt. Von dort geht das Signal weiter an das Riechzentrum des Gehirns, das direkt hinter der Nase sitzt. Hier findet die Analyse des einlaufenden Signals statt. Die Ergebnisse werden an unser Großhirn weitergeleitet. Jetzt ist es endlich soweit: Wir nehmen den Geruch in unserer Nase wahr. Das alles geschieht innerhalb von weniger als einer halben Sekunde. Bis zum März 2014 gingen die Forscher davon aus, dass der Mensch rund 10.000 Gerüche unterscheiden kann. Dann kam eine Studie in den USA auf eine Billion Düfte, die der Mensch unterscheiden könne.