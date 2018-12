Delfine Unser Ebenbild im Wasser

Delfine besitzen zwar weniger Hirnmasse als der Mensch. Schlauer als Schimpansen sind sie aber allemal.

Übrigens gibt es nicht den Delfin, sondern etwa 35 verschiedene Delfinarten. Sie leben in allen Weltmeeren und sogar in einigen Flüssen. Und so unterschiedlich wie ihre Verbreitungsgebiete sind, so unterschiedlich sind auch ihr Aussehen und ihre Ernährungsgewohnheiten. Delfine sind Säugetiere: Nach einer Tragzeit von rund zwölf Monaten bringen die Weibchen ihren Nachwuchs zur Welt und tragen ihn zum Atmen gleich an die Oberfläche. Delfine sind außerdem eng mit den Walen verwandt. Beide gehören zur Ordnung der Waltiere. Urahn der Delfine ist der Mesonyx. Der behaarte Paarhufer erinnert an einen Wolf, sein Lebensraum waren die Sümpfe. In Röntgenaufnahmen zeigt die Delfinflosse auch heute noch Ähnlichkeit mit einem Arm. Delfine haben außerdem Überreste von Beckenknochen, an denen früher die Beine ansetzten.