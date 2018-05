Tierische Datenbank Von Bison bis Zebra: Alle geben DNA-Probe ab

Die Zoologische Staatssammlung in München möchte die Tierwelt Bayerns eindeutig identifizieren. Deshalb hat sie bereits 2009 das Projekt "Barcoding Fauna Bavarica" initiiert. In dem Projekt, das nach fünf Jahren bis 2018 verlängert wurde, soll ein bestimmtes Gen aller bayerischen Tierarten entschlüsselt und in einer Datenbank gespeichert werden.

Gen-Code von Bisonkuh

Unter anderem nahmen sich die Wissenschaftler 2014 auch sämtliche 700 Tierarten des Münchner Tierparks Hellabrunn vor, um deren genaue Unterarten festlegen zu können. Die genaue Kenntnis darüber ist wichtig für die Zucht und den Kauf neuer Tiere. Als erstes Tier wurde in Hellabrunn die Waldbisonkuh "Marla" untersucht. Da die Säugetiere im Zoo regelmäßig tierärztlich kontrolliert werden, werden auch gleich Blutproben entnommen. Daraus erstellen Wissenschaftler die sogenannten DNA-Barcodes. Die DNA-Bestimmung funktioniert aber auch mit Haaren, Federn oder Kot.

Was ist ein DNA-Barcode? Die Forscher sammeln von allen in Bayern beheimateten, lebenden Tieren eine Gewebeprobe. Danach werden die Proben in ein Sequenzierungslabor geschickt, wo ein bestimmter Abschnitt aus dem Erbgut isoliert wird. Dabei handelt es sich um das Gen CO1, auch "Cytochrom-c-Oxidase 1 Gen". Aus dem sequenzierten Gen erstellen die Wissenschaftler den DNA-Barcode. Im Unterschied zum Supermarkt, wo es den Strichcode in schwarz-weiß gibt, ist der DNA-Barcode vierfarbig. Anhand dieses Barcodes kann eine Tierart eindeutig identifiziert werden.

Vorteile der Barcodes

Gerhard Haszprunar, Leiter des Projekts und Direktor der Zoologischen Staatssammlung Münchens (ZSM), sieht eindeutige Vorteile in der genetischen Entschlüsselung. Mit den Barcodes, die in der Datenbank "Barcoding Fauna Bavarica" gesammelt zur Verfügung stehen, lassen sich Gewebe- und Fellreste eindeutig zuordnen. So könnten die Barcodes beim Zoll Anwendung finden, um den Schmuggel von Pelzen oder Fleisch geschützter Arten zu unterbinden. Auch bei internationalen Zuchtprogrammen oder dem Erwerb neuer Tiere in Tierparks spielt die eindeutige Artenbestimmung eine Rolle.

Wildbienen erfasst

Damit das Projekt von Anfang an einen praktischen Nutzen hat, wurden als allererstes ökologisch und ökonomisch besonders wichtige Tiergruppen erfasst. So zum Beispiel die Wildbienen. Im Januar 2015 gaben die Forscher bekannt, dass sie erstmals 560 Wildbienenarten genetisch entschlüsselt haben. Mit dieser genetischen Datenbank soll es einfacher werden, Wildbienenarten ohne die Hilfe von Spezialisten zu bestimmen. Zudem erhoffen sich die Forscher neue Hinweise auf bisher unbekannte Arten.