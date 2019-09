Streitthema Das Pro und Contra zum Thema Impfen

Ist es aber wirklich ein Risiko, sein Kind impfen zu lassen? Ja, sagen Impfgegner. Ihr stärkstes Argument gegen Schutzimpfungen: Impfschäden treten zwar äußerst selten auf, doch es gibt sie. Impfbefürworter hingegen argumentieren mit der Erfolgsgeschichte der Schutzimpfungen im Kinder- und Jugendalter. Seit sie in den 1960er-Jahren üblich geworden ist, konnten die Pocken ganz und andere Erkrankungen - wie zum Beispiel die Poliomyelitis (Kinderlähmung) - beinahe ausgerottet werden.

Diskussion um Impfpflicht neu entbrannt

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will, dass die Impfung gegen Masern verpflichtend wird. Deshalb wird zurzeit über eine Impfpflicht diskutiert. Mitte Juli 2019 wurde vom Bundeskabinett eine Masernimpfpflicht beschlossen. Laut dem Gesetz, das am 1. März 2020 in Kraft treten soll, müssen ab 31. Juli 2021 Kinder und Mitarbeiter in Kitas und Schulen, Personal in medizinischen Einrichtungen und Menschen in sogenannten Gemeinschaftseinrichtungen geimpft sein. Der Bundestag muss diesem Gesetzentwurf aber noch zustimmen. Das ist eine Reaktion auf die nicht nur weltweit, sondern auch in Europa stark angestiegenen Masernfälle.

Einstellung der Europäer zu Impfungen In einer von der EU-Kommission im April 2019 veröffentlichten Umfrage mit über 27.500 Teilnehmern gaben knapp die Hälfte (48 Prozent) der Europäerinnen und Europäer an, dass Impfstoffe ihrer Meinung nach häufig schwere Nebenwirkungen verursachen können (in Deutschland 46 Prozent der Befragten). 49 Prozent der befragten EU-Bürger halten routinemäßige Impfungen für wichtig (Deutschland 59 Prozent), für 4 Prozent aller Befragten sind routinemäßige Impfungen hingegen überhaupt nicht wichtig.

Argumente der Impfgegner und die Fakten Impfungen können zu Impfreaktionen führen Der Impfstoff soll die körpereigene Abwehr anregen. Das kann zu Rötung und Schwellung oder vereinzelt zu Knötchenbildung an der Einstichstelle führen. Auch allgemeine Krankheitszeichen wie Fieber oder Gelenkschmerzen können auftreten. Bei anfälligen Kindern kann das Fieber auch Fieberkrämpfe auslösen. Diese sogenannten Impfreaktionen sind jedoch in der Regel harmlos, bilden sich wieder zurück und zeigen letztlich, dass das Immunsystem arbeitet. Die geimpfte Krankheit bricht nach der Impfung aus Manche Menschen fürchten, dass die Krankheit durch die Impfung erst ausbrechen kann und lehnen Impfungen deshalb ab. Doch auch diese Furcht ist heute unbegründet. Lediglich bei der Schluckimpfung gegen die Kinderlähmung (Polio), eine Impfung mit abgeschwächten Lebendviren, kann in sehr seltenen Fällen eine Impfpolio oder eine Kontaktpolio auftreten. Dabei mutieren die Impfviren zu ihrer Wildform zurück und sind dann wieder infektiös und ansteckend. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO geschieht dies in einem Fall von ca. 3 Millionen Impfungen. Heute wird auch gegen die Kinderlähmung mit inaktivierten Viren geimpft, bei denen das ausgeschlossen ist. Nur für die Impfprogramme der WHO in Ländern, in denen die Kinderlähmung noch häufig auftritt, wird der Schluckimpfstoff verwendet. Bei anderen Lebendimpfstoffen gibt es solche Rückmutatioen nicht.



Die sogenannten Impfmasern äußern sich zwar in einem Hautausschlag wie bei den echten Masern, verlaufen aber mild und ohne die Komplikationen einer echten Masernkrankheit. Zudem sind die Impfmasern nicht ansteckend. Impfen kann zu bleibenden Impfschäden führen Wirklich schwere Nebenwirkungen, die dauerhafte Schäden bzw. Behinderungen verursachen können, sind bei heutigen Impfstoffen eine absolute Ausnahme. Die Angst vor diesem Impf-GAU hält aber manche Eltern davon ab, ihre Kinder impfen zu lassen. Immerhin stehen auf der Horror-Liste Dinge wie Erkrankungen des Nervensystems, anaphylaktische Reaktionen und Auto-Immunerkrankungen, wie zum Beispiel Multiple Sklerose oder Diabetes Typ 1. Nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts konnten zahlreiche dazu durchgeführte Studien bisher allerdings nicht belegen, dass Impfungen tatsächlich zu diesen Krankheiten führen können. Hohe Dunkelziffer von Impfschäden befürchtet Seit 2001 müssen Angehörige der Heilberufe den Verdacht auf eine über das übliche Maß einer normalen Impfreaktion hinausgehende gesundheitliche Schädigung (Impfkomplikation) an das Gesundheitsamt melden. Impfkritiker meinen, dass die offiziellen Zahlen zu Impfnebenwirkungen zu niedrig angesetzt seien. Denn Probleme, die erst lange nach der Impfung auftreten, würden von den Hausärzten vermutlich nur selten mit der Impfung in Verbindung gebracht. Zudem sei die Meldung von Impfschäden für Ärzte mit großem Aufwand verbunden. Außerdem fürchteten diese mögliche Regressforderungen bei einem Arztfehler. All das könnte dazu führen, dass im Zweifelsfall nicht gemeldet wird.



Diese Befürchtung ist unbegründet, denn schon vor 2001 mussten Ärzte nach Standesrecht melden und Pharmazeutische Unternehmen nach Arzneimittelgesetz. Diese Meldungen erfolgen sehr zuverlässig - gerade was den Verdacht auf schwerwiegende Reaktionen angeht.



Die Meldung ist zudem einfacher geworden, denn Ärzte können schon seit einigen Jahren bequem über ein Online-Formular melden, seit 2012 gibt es ein Meldeportal, über das auch Betroffene oder Angehörige direkt melden können. Da inzwischen die Meldungen aus allen EU-Mitgliedsstaaten zentral bei der EMA gesammelt werden, existiert eine enorm hohe Datenbasis, über die Risikosignale sehr zuverlässig erkannt werden können.