Auszeichnung für Metin Tolan James Bond, Fußball und Alzheimerforschung

Er erklärt uns allen Physik, verständlich und unterhaltend: Metin Tolan, Professor für Experimentalphysik an der Technischen Universität Dortmund. Dafür wurde er jetzt in Berlin ausgezeichnet und zwar mit dem "Communicator-Preis 2013" der Deutschen Forschungsgemeinschaft und des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft.

Dass Metin Tolan so ein ausgezeichneter Physik-Erklärer werden würde, war 1965, als er in Oldenburg geboren wurde, nicht absehbar: Sein türkischer Vater war 1961 als sogenannter Gastarbeiter nach Deutschland gekommen und seine Mutter stammte aus Schlesien. Zu Hause wurde immer nur Deutsch gesprochen und Metin Tolan und seine zwei Geschwister sind in Holstein aufs Gymnasium gegangen. Früh kam die Faszination für Physik:

"Ich weiß noch genau, dass ich mir die Frage stellte, warum sich die Erde um die Sonne dreht. Denn eigentlich sprechen alle Indizien dagegen: Die Sonne geht irgendwo auf, wandert über den Horizont und geht irgendwann wieder unter. Es ist doch eigentlich absurd zu behaupten, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Woher weiß man das? Das hat mich als Kind echt beschäftigt." Metin Tolan in einem Interview mit der Deutschen Welle

Forschung mit Röntgenstrahlung

Später studierte er in Kiel Physik und Mathematik. Nach einigen Jahren Forschungsarbeit in den USA kehrte er 2001 nach Deutschland zurück. Er war ein heiß umkämpfter Wissenschaftler: Drei Stellenangebote lehnte er ab, bevor er die Professur für Experimentelle Physik an der TU Dortmund annahm. Die Ausstattung der Universität ist weltweit einmalig. Hier gibt es einen Teilchenbeschleuniger, der Synchrotronstrahlung produziert, das ist eine besonders intensive Röntgenstrahlung. Damit untersucht er Biomoleküle, zum Beispiel Eiweiße, die Alzheimer verursachen sollen.

Trekkie und James Bond-Fan

Der Öffentlichkeit bekannt wurde Metin Tolan aber eher durch seine populärwissenschaftlichen Bücher und Vorträge über Fußball, Filme und Fernsehen. Der bekennende Trekkie beschäftigte sich zum Beispiel mit der Physik bei Star Trek oder James Bond.

"Bei James Bond ist es halt so, das macht mir einfach nur Spaß. Das ist also das egoistischste Motiv, das es gibt. Aber natürlich kann man mit James Bond auch hervorragend Physik erklären, und das ist dann das zweite Motiv: James Bond mag halt jeder und die Physik nicht so. Wenn die Physik ein bisschen von dem Glanz von James Bond abkriegen kann, dann ist das ja nur gewollt." Metin Tolan, Experimentalphysiker TU Dortmund

Wir haben es Pierce Brosnan alias James Bond zu verdanken, dass Metin Tolan sich derart für Physik im Kino begeistert.

Er kann sich noch genau an den Moment im Jahr 1995 erinnern, als er im Kino saß und sich den Bond-Film "Golden Eye" angeschaut hat. In der entscheidenden Szene stürzt James Bond von einer Klippe einem führerlosen Flugzeug hinterher. Es gelingt ihm tatsächlich, aus freiem Fall in das Flugzeug einzusteigen und wegzufliegen. Ein Lacher im Kino - aber: Ist das wirklich möglich?, fragte sich der Physiker. Ein Wochenende lang hat er gerechnet und überlegt. Mit dem Ergebnis: Unter bestimmten Umständen wäre dieser Stunt in Wirklichkeit tatsächlich möglich.

"Allerdings hat James Bond das Problem, dass er zwei Sekunden zu spät an der Klippe ist. Er muss dann den Luftwiderstand ausnutzen um das Flugzeug einzuholen. Und dafür muss er im Kopf komplizierte Differentialgleichungen lösen, was für James Bond offensichtlich kein Problem darstellt." Metin Tolan, Physiker

Physik, verständlich erklärt für alle

James Bond ist also ein Superspion und gleichzeitig auch noch ein Physikgenie - und Metin Tolan hatte eine neue Leidenschaft entdeckt. Seitdem hat er zahlreiche Filme, den Untergang der Titanic und Fußballweisheiten genauer unter die Lupe genommen und so erklärt, dass es jeder versteht, obwohl es Physik ist.

Seit 2003 unterhält Metin Tolan in seiner Veranstaltungsreihe "Samstags: Zwischen Brötchen und Borussia - Moderne Physik für alle" regelmäßig mehrere Hunderte Besucher. Darüber hinaus unterrichtet er auch an einer Dortmunder Realschule Physik. Ein Großteil der Schülerinnen und Schüler dort hat einen Migrationshintergrund. Er findet es schade, dass so wenige Menschen Physik mögen und tut, was er kann, um das zu ändern.

Übrigens: Mit Fantasy kann Metin Tolan nichts anfangen. Ob Besen also fliegen können wie in Harry Potter - das werden wir von dem Communicator-Preisträger 2013 wohl nie erfahren.