Hirnforschung Menschen blenden Störgeräusche einfach aus

Dichtgedrängt stehen Gäste in einem Club. Die Musik dröhnt aus den Lautsprechern. Ein Gespräch scheint aussichtslos. Doch trotz des Lärms ist es möglich, sich mit einer Person zu unterhalten. Wie löst das Gehirn diese Aufgabe?

Menschen haben eine außergewöhnliche sprachliche Konzentrationsfähigkeit. So kann jeder auf einer Party trotz Musik und vielen anderen Gesprächen seinem Gegenüber zuhören und sich voll auf ihn einlassen. Das nennt sich "Cocktailparty-Effekt". Das Beste daran: Alle anderen Gespräche werden zwar runtergeregelt, aber nicht ganz ausgeschaltet. Bestimmte Schlüsselwörter können die Aufmerksamkeit auf einen anderen Partygast lenken.

Wo wird Sprache im Hirn verarbeitet?

Charles Schroeder von der Columbia Universität in New York, einer der Autoren der neuen Studie, wollte wissen, wie das Hirn das schafft. Wenn sich viele Menschen auf engem Raum unterhalten, ist es möglich, sämtliche uninteressanten Sprecher auszublenden und die Hirnaktivität auf einen ausgewählten Gesprächspartner zu fokussieren. Der Forscher wollte deshalb herausfinden, wo die Geräuschinformationen im menschlichen Gehirn verarbeitet werden.

Untersuchung der Gehirnaktivität im Kernspin

Der Kernspin untersucht, wo Gespräche im Gehirn verarbeitet werden.

Schroeder und sein Team spielte Epilepsie-Patienten gesprochene Sätze vor und maß dabei deren Hirnströme. Dazu nutzte das Team die Hirnstrom-Aufzeichnungen von sechs Epilepsie-Patienten (im Alter von 21 bis 45 Jahren) über einen Zeitraum von einer bis zu vier Wochen. Die Gehirnaktivitäten der Teilnehmer wurden ohnehin mithilfe von Elektroden protokolliert, hauptsächlich um die für ihre epileptischen Anfälle verantwortlichen Hirnbereiche zu lokalisieren.

Ohren verschließen geht nicht

Bilder eines Gehirns im Kernspintomographen

Die Forscher konnten die bewusst gesprochenen Sätze in Hirnregionen deutlich nachweisen, die komplexe Prozesse wie Sprache und Aufmerksamkeit steuern. Dort hinterließen die Geräuschimpulse sämtlicher anderer Sprecher hingegen keinerlei Spuren. Nur im Hörzentrum (auditiver Cortex) waren noch alle Geräuschimpulse auszumachen. So kommen im Ohr und Hirn des Zuhörers zwar sämtliche Geräusche als Sinnesreiz an. Doch sie werden nicht weiterverarbeitet, wenn sich der Zuhörer auf einen einzigen Gesprächspartner konzentriert.

Die beteiligten Forscher hoffen, dass ihre Ergebnisse vor allem Menschen mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADHS) oder Autismus nutzen können.