Tiere Chamäleons - leuchten und faszinieren

"Ich erinnere mich an einen Vorfall, als wir ein Chamäleon fotografieren wollten. Da kam ein Hund angelaufen, der das Chamäleon angebellt hat. Vorher war das komplett grün, einfarbig leuchtend grün und innerhalb von wenigen Sekunden ist das Chamäleon schwarz geworden mit gelben Punkten und hat so eine ganz aufgeblähte Kehle bekommen, die auch noch so gelbe Falten hatte. Ich habe das dann fotografieren können - und wenn ich diese Bilder jemandem zeige, der glaubt nicht, dass das das gleiche Chamäleon ist. Das ist enorm, wie schnell die sich verwandeln können. Also, Chamäleons können sich regelrecht schwarz ärgern, wenn sie sehr aufgeregt sind."