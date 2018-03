Braunbären Wie sich Bärenmütter vor Jägern schützen

In Ländern wie Schweden dürfen Braunbären in bestimmten Zeiträumen gejagt werden. Dort haben Bärinnen einen Trick gefunden, wie sie dem Fadenkreuz entkommen: Sie benutzen ihre Jungen als Schutzschild.

Das klingt erstmal gemein, hat aber auch für Bärenjunge Vorteile. Indem die Muttertiere ihre Kinder länger hüten als bislang üblich - 2,5 statt 1,5 Jahre - sichern sie sich und ihren Jungen ein längeres Leben. Hintergrund ist, dass Bärinnen mit Jungen nicht gejagt werden dürfen. Ein paar Bärenmütter haben Lunte gerochen und einfach ihre Überlebensstrategie an das Verhalten der Jäger angepasst.

"Das Ergebnis dieser Studie hat uns sehr überrascht. Normalerweise würde man erwarten, dass eine Tierpopulation, die bejagt wird, mehr und größere Würfe produziert. In diesem Fall war es genau das Gegenteil. Die Reproduktion hat sich verlangsamt." Andreas Zedrosser, Bärenforscher und Präsident der International Association for Bear Research & Management (IBA)

Solo-Braunbären leben gefährlich

Braunbären, die alleine unterwegs sind, haben eine deutlich geringere Überlebenschance: Seien die Bärendamen alleine unterwegs, sei die Gefahr abgeschossen zu werden "vier Mal so hoch" wie für solche, die sich im Familienverband bewegen, sagt Jon Swenson von der Norwegischen Universität für Umwelt- und Biowissenschaften (NMBU) bei Oslo. In Schweden dürfen Braunbären beispielsweise von Ende August bis Mitte Oktober (oder bis die regionalen Quoten erreicht sind) bejagt werden. In Zahlen heißt das: Von 2010 bis 2014 töteten Jäger dort rund 300 Bären pro Jahr.

Big Data aus internationaler Braunbärstudie

Jon Swenson ist seit 1991 Leiter des "Scandinavian Brown Bear Research Project", das seit mehr als 30 Jahren Bären von der Geburt bis zum Tod beobachtet. Inzwischen gibt es eine einzigartig große Datenmenge über das Verhalten von Braunbären.

Und so stellte das Team aus internationalen Wissenschaftlern auch fest, dass zwischen 2005 und 2015 die Zahl der Bärinnen, die ihre Jungen 2,5 statt 1,5 Jahre behalten von 7 auf 36 Prozent stieg. Zwar pflanzen sich die Bärinnen aufgrund der längeren "Erziehungszeit" weniger fort, diesen Nachteil macht aber die längere Lebenszeit von Mutter- und Jungtieren wett - vor allem in stark bejagten Gebieten.