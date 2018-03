Bienchen und Blümchen Die Zigarette danach und gerne einen Kaffee

Biene sammelt Lavendel-Nektar.

Das Sammeln von Nektar ist anstrengend: Fliegen, Blüten auswählen, Nektar aufsaugen und beladen zum Bienenstock zurückkehren – all das kostet die Bienen viel Energie, vor allem, wenn es kühl ist. Diese Energie wird durch die Zuckerlösung des gesammelten Nektars gestillt. Bisher dachten Biologen, die Bienen würden deshalb vor allem vom Zuckergehalt und der Zusammensetzung des Nektars einer Blüte geleitet werden, wenn sie über eine üppige Blumenwiese fliegen. Doch Susan Nicolson von der südafrikanischen University of Pretoria hat in einer Studie mit zehn Freiland-Bienenvölkern unter kontrollierten Bedingungen herausgefunden, dass auch die Temperatur und die Viskosität des Nektars entscheidend sein können.