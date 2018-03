Bienensterben Bedrohte Honigsammlerinnen

Seit 2006 ist das Phänomen "Bienensterben" in Europa und den USA bekannt. Neben der Varroa-Milbe und anderen Parasiten ist es vor allem der einseitige Speiseplan in der modernen Agrarlandschaft, der den Bienen zu schaffen macht: Die Tiere sind so geschwächt, dass regelmäßig eine hohe Anzahl der Völker stirbt. Auch wenn sich im vergangenen Jahrzehnt nach Angaben der Landesanstalt für Bienenkunde an der Universität Hohenheim in Stuttgart die Bienenpopulation weltweit etwas erholt hat, ist in jedem Frühjahr wieder die Spannung hoch, wie viele Völker den Winter überlebt haben.

Höhere Bienenvölkerverluste im Jahr 2017

Bienenzählen im Frühjahr

Nach einer Umfrage des Fachzentrums Bienen und Imkerei in Mayen, bei der rund 11.500 Imkerinnen und Imker mitgemacht haben - das entspricht etwa einem Zehntel der deutschen Imker - liegt die Verlustrate von Bienenvölkern im Winter 2016/17 je nach Region zwischen 15 und 20 Prozent über der normalen Sterblichkeitsrate von zehn Prozent. Auf Deutschland bezogen ist ein Verlust von rund 170.000 Bienenvölkern zu beklagen. Damit wäre fast jedes fünfte Bienenvolk betroffen. Die Verlustrate des Winters 2015/16 hatte hingegen erfreulichere Zahlen gebracht: Demnach waren im Winter 2015/16 nur etwa neun Prozent der Bienenvölker gestorben, in Bayern sogar etwas weniger. Erfreulich, aber nicht überraschend nach dem milden Winter.

Kein Winter - keine Behandlung - kein Grund zum Aufatmen

Der Verband Bayerischer Imker sorgt sich gerade in milden Wintern: Denn immer im Winter werden die Bienen von den Imkern gegen den Befall der Varroa-Milbe behandelt, die bei uns als Hauptverursacher für das Bienensterben gilt. Das geht aber nur, wenn die Bienenkönigin eine Brutpause macht und keine Eier ablegt. Denn die Brut wird von den fleißigen Bienen sofort verdeckelt - mitsamt vorhandener Parasiten. In einem so milden Winter wie dem Winter 2015/16 fällt bei einigen Bienenvölkern die Brutpause aus oder ist so kurz, dass der Imker sie schlicht verpasst.

Die Hauptursachen

Die Anfang 2011 veröffentlichte zehnjährige Langzeitstudie "Deutsches Bienen-Monitoring" hat ergeben: Wichtigster Grund für das Bienen(völker)sterben ist die Varroa-Milbe Varroa destructor. Sie ernährt sich vom Blut der Bienen. Über die Bisswunden, die die Milben den Bienen zufügen, können zusätzlich krank machende Viren in die Insekten eindringen. Imker versuchen das durch Zucht und sorgfältige Trennung von Bienen und Brut zu verhindern. Die Milbe ist aber nicht der einzige natürliche Feind der Bienen. Auch der Nosema-Pilz und verschiedene Viren machen den Brummern in Deutschland zu schaffen.

Was Bienen retten könnte: Hilfe gegen... Antibiotika-Einsatz Bienensterben durch Antibiotika-Einsatz In den USA präparieren viele Imker ihre Bienenstöcke mehrmals jährlich mit dem Breitband-Antibiotikum Tetracyclin. Sie wollen die Larven vor einer weit verbreiteten bakteriellen Infektionskrankheit, der Amerikanischen Faulbrut, schützen. Doch es gibt Hinweise darauf, dass genau diese Substanz den Bienen zusätzlich schaden kann. In Deutschland seien keine Antibiotika für die Anwendung in Bienenvölkern zugelassen, erklärt Werner von der Ohe vom Laves Institut für Bienenkunde in Celle. Durch deren Verwendung könne es Rückstände im Honig geben oder es drohten Resistenzen. Nosema-Pilz Bienendarm mit Nosema Gegen den Pilz Nosema hilft derzeit nur ein Antibiotikum. In Deutschland ist sein Einsatz verboten. Forscher am Bieneninstitut Hohen-Neuendorf bei Berlin haben sich auf die Suche nach einem neuen Gegenmittel gemacht und beschäftigen sich mit den molekularen und zellulären Grundlagen der Erkrankung. Sie versuchen lebende Parasiten in einem präparierten Bienendarm zu züchten und kontrolliert zu vermehren. Varroa-Milbe Bienenlarve mit Varroamilbe Gegen die Varroa-Milbe wurde bisher 60-prozentige Ameisensäure eingesetzt. Doch die hilft nur unter bestimmten Bedingungen. Wenig erfolgreich ist sie zum Beispiel in höheren Lagen. Deshalb laufen derzeit Tests mit 85-prozentiger Ameisensäure. Sie ist zwar noch nicht zugelassen, scheint den Bienen aber nach ersten Beobachtungen nicht zu schaden. Forscher an der Ruhr-Universität Bochum testen Duftstoffe, die die Varroa-Milbe in eine Falle locken sollen. Mangelernährung Mischpollen Um die durch Monokulturen geschwächten Bienenvölker wieder zu stärken, haben Bienenforscher von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau im unterfränkischen Veitshöchheim eine spezielle Saatmischung entwickelt. Die "Veitshöchheimer Bienenweide" enthält unter anderem Samen von Kornblumen, Borretsch, Sonnenblumen und rotem Feldmohn.

Neue Schädlinge im Anflug

Die Bienen sind immer wieder neuen Gefahren ausgesetzt. "Wir haben drei neue Schädlinge im Anmarsch", berichtet Ingrid Illies, Bienenexpertin der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim, im Juli 2015. Während der Kleine Beutenkäfer und die Asiatische Hornisse noch in Italien ihr Unwesen treiben, bedroht die Kirschessigfliege bereits den heimischen Obstbau - und damit auch die Bienen.

Gefährliche Fliegen, Käfer und Hornissen Kirschessigfliege Die Kirschessigfliege sticht überreife rote Früchte an und legt darin ihre Eier ab. Bienen nehmen den austretenden Saft auf. Der ist jedoch oft mit Pflanzenschutzmitteln vermischt, die auf die Früchte aufgetragen wurden. Imker fürchten, dass sie dadurch einen Teil ihres Volkes verlieren könnten. Der gesammelte Fruchtsaft verfälscht außerdem den Honig. "Der Imker bekommt Probleme mit der Vermarktung, weil es kein reiner Honig mehr ist", sagt Ingrid Illies, Bienenexpertin der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim. Kleiner Beutenkäfer Auch der aus Südafrika stammende Kleine Beutenkäfer könnte den Bienen bald gefährlich werden. Er setzt den Bienen direkt im Stock zu: In die Ritzen und Spalten legt der Beutenkäfer seine Larven ab, die die Vorräte und die Brut der Bienen auffressen. Innerhalb kurzer Zeit kann so ein ganzes Volk vernichtet werden. Derzeit ist er nur im Süden Italiens zu finden. "Bislang ist der Käfer eingedämmt. Er ist noch nicht hier und wir hoffen, dass wir noch ein bisschen Luft haben", sagt Bienenexpertin Ingrid Illies. Asiatische Hornisse Die Asiatische Hornisse ist dagegen schon vor den Landesgrenzen angekommen. Im September 2014 wurde das erste Tier mit dem charakteristischen dunklen Hinterteil nahe Freiburg gesehen. "Bei ihrer Ausbreitungsgeschwindigkeit ist davon auszugehen, dass wir sie schon demnächst hier haben", schätzt Ingrid Illies. Wie die heimische Hornisse mit hellem Hinterteil jagt das exotische Insekt die Bienen. Nur viel effektiver: "Die scheinen sich abzusprechen, entscheiden sich für ein Bienenvolk, überwachen das aus der Luft und fangen alle heimkehrenden Bienen ab." 2016 ist die Asiatische Hornisse in die Liste der unerwünschten Spezies der Europäischen Union aufgenommen worden.

In den USA bedroht eine parasitäre Fliege ganze Bienenvölker. Die neu entdeckte Fliegenart Apocephalus borealis nistet sich in den Honigbienen ein. Die Insekten verlassen daraufhin ihren Bienenstock, brechen zu einem wilden Rundflug auf und sterben.

Veränderte Lebensbedingungen

Hohe Verluste bei bayerischen Bienen

Auch die Lebensbedingungen selbst machen den Bienen heutzutage zu schaffen. Experten machen sich Sorgen um die schwindende Widerstandskraft der Bienen: Verglichen mit früher reicht heute ein wesentlich geringerer Varroa-Befall aus, um ein Bienenvolk auszurotten. Eiweißmangel herrscht bei den Bienen schon von klein auf. Außerdem wird die Nahrung durch die Veränderungen in der Landwirtschaft knapper.

Dünner Speiseplan für die Biene Lebenselixier Nektar Bienen brauchen Blumen zum Überleben. Blütenpollen sind wichtig für die Ernährung der Bienenbrut und der jungen Bienen. Nektar liefert die nötige Energie zum Fliegen, er ist so etwas wie das Benzin der Bienen. Sie benötigen eine große Blumenvielfalt, um über das ganze Jahr hinweg gut ernährt zu sein. Gespritzt und monoton Auf dem Land gibt es diese Vielfalt aber immer weniger. Die extrem ertragsorientierte Landwirtschaft mit Monokultur-Flächen steht in Verdacht, den Bienen zu schaden. Viele Wiesen werden zudem schon vor der Blüte gemäht, damit geht auch Bienennahrung verloren. Die Folge ist Mangelernährung. Landflucht der Bienen Auch große Gärten mit einem reichhaltigen Blütenangebot werden rar auf dem Land. Es fehlt die Vielfalt. All das führt inzwischen dazu, dass es viele Imker und Bienen in die Stadt zieht. Dort gibt es inzwischen durch Blütenpracht in Parks und auf Balkonen mehr Futter. Dementsprechend wächst die Zahl der Stadtimker. zum Artikel Schwärmen für die Stadt []

Genmais und die Auswirkungen auf Bienen Umstrittene Genpflanzen Gemais Auch die Gentechnologie bereitete manchem Imker immer wieder Sorgen. Schließlich fliegen die Bienen auch auf Maisfelder und sammeln Pollen. Die Auswirkungen von gentechnisch verändertem Mais auf die Honigbienen waren aber lange unklar. Doch das Thünen-Institut in Braunschweig gibt Entwarnung: Gemeinsam mit der Universität Würzburg hat das Bundesinstitut von 2008 bis 2010 einen großangelegten Feldversuch zu diesem Thema unternommen. Das Ergebnis wurde Anfang April 2013 veröffentlicht: Gentechnisch veränderter Mais hat keine Auswirkungen auf Bienen. Bt-Mais Bei dem in der Studie verwendeten Bt-Mais handelt es sich um eine gentechnisch veränderte Sorte, die drei insektenschädigende Eiweiße bildet. Dadurch ist die Pflanze vor dem Maiszünsler oder dem Maiswurzelbohrer geschützt, ohne dass dafür chemische Insektizide eingesetzt werden müssten. Der Maiszünsler, auch Stängelbohrer genannt, gilt als einer der größten Schädlinge im Maisanbau. Unschädlich für Ammenbienen Feldversuch mit Bienen Für die Studie wurden Bienen während der Maisblüte in Flugkäfigen mit dem Genmais und mit zwei herkömmlich gezüchteten Maissorten gehalten. Zudem wurden freifliegende Bienen als vierte Gruppe verglichen. Untersucht wurden die Ammen-Bienen, die für die Aufzucht der Bienenlarven besonders viel Pollen aufnehmen. Die Studie zeigte, dass die Aufnahme von Genmais weder die Überlebensrate der Tiere noch ihr Körpergewicht beeinflusste. Unterschiedliche Darmflora - unabhängig vom Pollen Bienenlarve mit Varroamilbe Kritiker des Genmaises weisen immer wieder darauf hin, dass der Genuss von Bt-Mais durch die Bienen auch zu langfristigeren oder subtileren Folgen führen könnte. Dass vor allem geschwächte Bienen, wie von Parasiten oder Milben befallene Bienen, an den Folgen zu leiden hätten. Doch dies wurde in der Studie ausdrücklich nicht untersucht.

Allerdings fanden die Forscher heraus, dass die Bt-Pollen zumindest die Abwehrkräfte nicht direkt schwächen: Die Forscher entdeckten, dass die Bienen leichte Unterschiede bei den Darmbakterien aufzuweisen hatten. Diese spielen eine wichtige Rolle bei der Krankheitsabwehr der Tiere. Die Unterschiede waren aber völlig unabhängig davon, ob die Bienen Pollen vom Genmais oder von den herkömmlichen Sorten gesammelt hatten. Unschädlich für Bienenlarven Bereits im Januar 2012 hatten die Würzburger Forscher die Ergebnisse einer Studie veröffentlicht, bei der sie die Auswirkungen gentechnisch veränderten Maises auf Bienenlarven untersucht haben. In dieser Studie hatten sie bereits festgestellt, dass der Bt-Mais sich nicht schädlich auf die Larven auswirkte, konnten aber noch keine Aussagen zu den Folgen auf ausgewachsene Bienen machen.