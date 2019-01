Magnetospirillum gryphiswaldense - Mikrobe des Jahres 2019 Magnetospirillum ist ein magnetisches Bakterium, das in Tümpeln und Meeren lebt. Forschern ist es gelungen, den winzigen Magneten zusätzliche Eigenschaften zu verleihen, sodass sie für technische und medizinische Anwendungen nutzbar sind. So übersteigt ihre Wirksamkeit zum Beispiel die der herkömmlichen magnetischen Kontrastmittel deutlich. Außerdem wird daran geforscht, mithilfe der Magnetbakterien gezielt Medikamente durch magnetische Steuerung an den Wirkungsort im Körper, etwa zu Tumoren, zu bringen.