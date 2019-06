Kampf gegen Superkeime Maßnahmen gegen Antibiotika-resistente Keime

Nicht nur national, auch international machen Politiker gegen multiresistente Keime mobil. So entwickelte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 2015 einen „Globalen Aktionsplan zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen“. Alle Mitgliedstaaten werden darin aufgefordert, nationale Aktionspläne zu verabschieden. Und auch auf dem G20-Gipfel 2017 waren die Antibiotikaresistenzen ein Thema: Hier einigten sich die Gesundheitsminister der teilnehmenden Staaten ebenfalls auf die Erstellung nationaler Aktionspläne – wie es schon in Deutschland mit DART 2020 geschehen ist. Bereits 2016 hatten die Vereinten Nationen eine Erklärung mit dem gleichen Ziel verabschiedet und darin auf die Unterstützung der Weltgemeinschaft bei der Schaffung nationaler Strategien im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen verwiesen. All das zeigt die Brisanz des Themas.