Tag der Alphabetisierung 750 Millionen Menschen können nicht lesen und schreiben

Noch immer sind 750 Millionen Menschen weltweit Analphabeten. Und auch in Deutschland ist Analphabetismus nicht selten. Zum Welttag der Alphabetisierung am 8. September mahnt die UNESCO an, dass vor allem Flüchtlinge kaum Lesen und Schreiben lernen.

Von den insgesamt 750 Millionen Menschen, die weltweit nicht lesen und schreiben können, lebt etwa die Hälfte aller Analphabeten in Südasien, 27 Prozent in Afrika südlich der Sahara. Nach Auskunft der Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer ist die Analphabetismus-Rate in Niger weltweit am höchsten. Dort könnten fast 80 Prozent der Erwachsenen nicht lesen und schreiben. Es folgen Burkina Faso (71 Prozent) und Sierra Leone (70 Prozent).

Zwei Drittel der Analphabeten weltweit sind Frauen

Zu den 750 Millionen Erwachsene weltweit zählt die UNESCO alle Menschen ab 15 Jahren, die nicht lesen und schreiben können. Noch immer sind zwei Drittel davon Frauen. Dabei hat sich die Weltgemeinschaft mit der Globalen Nachhaltigkeitsagenda dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2030 allen Menschen weltweit Lese- und Schreibkompetenzen zu vermitteln, so die Deutsche UNESCO-Kommission.

Sorgenkinder Flüchtlinge

Flüchtlinge haben es besonders schwer Lesen und Schreiben zu lernen. Das erklären die UN-Flüchtlingshilfe und die UNESCO. 92 Prozent der Flüchtlingskinder leben demnach in Entwicklungsländern, in denen es schlicht an Schulen, Lehrern oder Büchern fehle. Rund vier Millionen Flüchtlingskinder könnten keine Schule besuchen. Ihnen werde von Anfang an eine Perspektive verwehrt – dabei sei Bildung ein Menschenrecht.

Ähnlich äußerte sich das Kinderhilfswerk terre des hommes. In vielen Aufnahmeländern hätten Flüchtlingskinder zwar das Recht auf einen Schulbesuch. Oft fehle jedoch Material oder der Weg zur Schule sei zu weit, sagte Vorstandssprecher Albert Recknagel. Auch könnten die Kinder dem Unterricht häufig nicht folgen, weil sie die Sprache nicht verstünden.

7,5 Millionen Deutsche sind Analphabeten

In einigen Ländern Asiens ist es keine Selbstverständlichkeit, dass Kinder lesen und schreiben lernen.

Auch wenn 70 Prozent aller Deutschen laut einer aktuellen Umfrage der Stiftung Lesen und des Bundesbildungsministeriums das Schreiben und Lesen als besonders wichtig empfinden: In Deutschland gibt es viele Menschen ohne ausreichende Lese- und Schreibfertigkeiten. Zwölf Prozent der Berufstätigen – beinahe jeder achte – können nach Angaben des Ministeriums nicht richtig lesen und schreiben, unter Hilfsarbeitern sogar über ein Viertel.

500.000 Berufstätige in Bayern betroffen

Wie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mitteilt, sind es in Bayern eine halbe Million Berufstätiger, die nicht richtig lesen und schreiben können. Die meisten dieser sogenannten funktionalen Analphabeten würden das jedoch aus Sorge um ihren Arbeitsplatz oder Angst vor Ausgrenzungen verbergen, teilte der DGB Bayern mit.

Drei Arten von Analphabetismus Primärer Analphabetismus liegt vor, wenn eine Person nie Lese- und Schreibkenntnisse erworben hat.

Sekundärer Analphabetismus heißt, dass das einmal Erlernte wieder vergessen wurde.

Funktionaler Analphabetismus bedeutet, dass die Kenntnisse niedriger sind als im Alltag erforderlich. Betroffene können zwar einzelne Sätze lesen oder schreiben, aber keine zusammenhängenden Texte, auch wenn diese kurz sind.

Durchkommen ohne ABC

Trotz der mangelnden Lese- und Schreibkenntnisse schaffen es die meisten der Betroffenen, ihr Leben zu meistern – häufig sogar, ohne aufzufallen. Was andere sich notieren, lernen Analphabeten auswendig. Und mit kleinen Tricks mogeln sie sich durch den Alltag: So verbinden sich manche den Arm, bevor sie eine Behörde betreten, oder überlegen sich Ausreden wie "Ich habe meine Brille vergessen, könnten Sie mir das bitte vorlesen?" Analphabeten fühlen sich oft stigmatisiert, haben Angst, für "dumm" gehalten zu werden. Daher wenden sie sehr viel Energie dafür auf, ihre Schwäche zu verheimlichen.