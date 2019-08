Opfer eines Amoklaufs Der lange Nachhall einer Katastrophe

Hardy Schober geht es am 11. März nicht gut. "Der Jahrestag ist immer schlimm", sagt er. Am 11. März 2009 betrat Tim K. um 9.30 Uhr die Albertville-Realschule in Winnenden. Der ehemalige Schüler erschoss an diesem Tag insgesamt 15 Menschen und danach sich selbst. Eines seiner Opfer war die 15-jährige Jana, die Tochter von Hardy Schober.

Opfer leiden auch fünf Jahre danach

Wochenlang ist er wie gelähmt. Er bekommt Traumata, hat immer vor Augen, wie sein Kind stirbt. Dann beschließt er, seinen Beruf als Banker aufzugeben und eine Stiftung zu gründen. Er will sich für weniger Gewalt an Schulen und die Opfer einsetzen. Denn auch Jahre nach dem Amoklauf schicken die Opfer noch Briefe an die "Stiftung gegen Gewalt an Schulen". Darin stehen Sätze wie:

"Ich habe sehr große Zukunftsangst. Meine Sicherheit ist verschwunden." Aus dem Brief eines Opfers

Immer noch Angst und Panikattacken

Hardy Schober hat sich 2015 aus der Stiftung zurückgezogen. Gisela Mayer ist geblieben. Sie hat ebenfalls ihre Tochter bei dem Amoklauf verloren und arbeitet seither bei der "Stiftung gegen Gewalt an Schulen" mit. Mayer sagt, dass viele Opfer noch nicht wirklich ihr Leben selbst steuern könnten. Sie zeigten ein ambivalentes Verhalten. Einmal machten sie einen Schritt auf das Leben zu, dann wichen sie wieder einen Schritt zurück. "Viele fallen immer wieder in so Depressionslöcher, haben immer noch Angst und Panikattacken", erzählt Gisela Mayer.

Die Konsequenzen von Winnenden Schusswaffen

Gewaltprävention

Schulsicherheit Schusswaffen Das Waffenrecht ist im Juli 2009 verschärft worden: Die Altersgrenze für das Schießen mit großkalibrigen Waffen wurde von 14 auf 18 Jahre angehoben. Zudem wurden die Kontrollen der Waffenbesitzer erleichtert und die Strafen bei Verstößen erhöht. Seit 2013 gibt es außerdem ein zentrales deutsches Waffenregister, indem jede legal gekaufte Waffe sowie ihr Besitzer gelistet sind. 2013 gab es in Bayern demnach 247.600 Waffenbesitzer und gut eine Millionen Schusswaffen. Ihre Anzahl ist seit dem Amoklauf in Winnenden um 23 Prozent gesunken, auch aus Baden-Württemberg wurden ähnliche Rückläufe gemeldet. Ein Verbot von Großkaliber-Waffen, wie es vor allem die "Stiftung gegen Gewalt an Schulen" fordert, gibt es aber nach wie vor nicht. Gleiches gilt für die Lagerung von Schusswaffen in Privathaushalten. Sie bleibt mit einem Waffenschein erlaubt. <!-- --> Diskussionen ums Waffenrecht 10 Jahre nach Amoklauf in Winnenden [br.de] Gewaltprävention "Bei der Gewaltprävention hat sich eine ganze Menge getan", bilanziert Gisela Mayer von "Stiftung gegen Gewalt an Schulen": In Baden-Württemberg soll die Anzahl der Schulsozialarbeiter im Jahr 2014 auf 1.500 steigen. Und auch Schulpsychologen soll es deutlich mehr geben als noch zur Zeit vor dem Amoklauf. Auch in Bayern erlebt die "Jugendsozialarbeit an Schulen", so die offizielle Bezeichnung hier, einen Aufwind – auch wenn es insgesamt weniger Stellen gibt. So stieg die Anzahl der Schulsozialarbeiter hier innerhalb eines Jahres von 450 im Jahr 2011 auf 550 im Jahr 2012. Bis Anfang 2019 sollen es bayernweit 1.000 Stellen sein. Schulsicherheit Zahlreiche Schulen haben ihre Sicherheit verbessert. Doch flächendeckende Vorgaben für die Schulsicherheit gibt es in Baden-Württemberg nicht. Allerdings haben die Schulen in Baden-Württemberg Funkempfänger bekommen. Die Polizei kann sie somit in Krisensituationen frühzeitig warnen. Jedoch beklagt Michael Gomolzig vom Verband Bildung und Erziehung (VBE) in Baden-Württemberg, dass an den Schulen oft ein zweites Alarmsystem fehle. Der Feueralarm helfe nicht, weil die Schüler beim Amoklauf gerade in der Klasse bleiben sollten. Die Landesregierung gebe Empfehlungen, aber kein Geld, beklagt Gomolzig. "Viele Schulen fühlen sich da im Stich gelassen." In Bayern sind an den Schulen jeweils eigene Notfallpläne für gefährliche Situationen entwickelt worden. Flächendeckende Vorgaben für die Sicherheitsbestimmungen gibt es aber auch hier nicht.

Hilfe manchmal erst nach Jahren nötig

Professor Thomas Elbert, Traumaexperte von der Universität Konstanz

Kurz nach dem Amoklauf gab es viele psychologische Angebote für die Opfer. Allerdings gab es keinen konkreten Ansprechpartner, der sie auch über Jahre begleitete. Dieser wäre aber wichtig gewesen. Denn die Verdrängung ist groß. Häufig merken Opfer erst nach Jahren dass sie doch Hilfe brauchen, weiß Professor Thomas Elbert von der Universität Konstanz. Er hat sich auf Traumaforschung spezialisiert und arbeitet seit Jahrzehnten mit Traumapatienten.

Irgendwann wird die Belastung zu groß

Weil sie das Geschehene nicht loslässt, versuchen die Opfer krampfhaft nicht daran zu denken. "Sie haben Angst vor der Angst, dass das in irgendeiner Form wiederbelebt wird", erklärt Thomas Elbert. Und irgendwann werde die Belastung so stark, dass die Opfer psychisch nicht mehr funktionieren könnten.

"Sie können keine liebende Partnerschaft mehr führen, weil sie überhaupt keine starken Gefühle mehr ertragen können. Sie können in Ihrem Beruf nicht mehr arbeiten, weil sie sich nicht mehr konzentrieren können, weil sie nachts nicht schlafen können." Thomas Elbert, Traumaexperte, Universität Konstanz

Aufarbeitung nicht garantiert

Doch selbst wenn die Betroffenen bereit sind, sich Hilfe zu holen, bekommen sie oft nicht die, die sie bräuchten. Vor allem in der Kinder und Jugendtherapie sei dies der Fall, meint Thomas Elbert. Denn seiner Meinung nach finden sich kaum Psychologen, welche sich gemeinsam mit den Kindern oder Jugendlichen am Ort des Geschehens mit der Tat auseinandersetzen wollen. Langfristig könne eine traumatisierte Person aber nur so ins Leben zurückfinden.

Trauma nicht zwingend

Ob jemand überhaupt ein Trauma erleidet, hängt aber vor allem davon ab, ob er vorher schon schlimme Erfahrungen gemacht hat. Nicht jeder, der einen Amoklauf miterlebt hat, bekommt zwingend ein Trauma. Da dies aber möglich ist, empfiehlt Elbert, alle betroffenen Schüler direkt nach dem Amoklauf systematisch zu befragen. So kann sichergestellt werden, dass keiner durchs Raster fällt.

Immer wieder zurück an Schule

Harry Schober ging immer wieder zur Schule in Winnenden zurück. Dorthin, wo seine Tochter Jana die letzten Stunden ihres Lebens verbracht hat und nun Gedenktafeln an die Opfer erinnern. Ein Gedanke ließ ihn nie los: Dass seine Tochter in der Schule ermordet wurde. Einem Ort, an dem sie eigentlich sicher sein sollte.