Biogas Nachhaltigkeit mit Nebenwirkung

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat eine Studie in Auftrag gegeben, wie die Zukunft von Biomethan und Biogas in unserem Energiesystem aussehen sollte. An dieser Studie, deren Ergebnisse im April 2015 in Berlin vorgestellt worden sind, sind zahlreiche Einrichtungen beteiligt, unter anderem: die Universität Rostock, das Deutsche Biomasseforschungszentrum (DBFZ), das Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik sowie das Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg. Die Themen der Studie:

- Ist-Stand der Biomethannutzung: Kosten, Klimawirkungen, Verwertungswege

- Potenziale der Biogasgewinnung und -nutzung

- Biogas aus Energiepflanzen: Potenziale & Flächen, Anbauprioritäten & Kosten, Natur & Landschaft

- Beitrag von Biomethan im Energiesystem

- Leitbild und Ausbaukorridor für die Biogas- und Biomethanproduktion

- Alternativen der Biomethanförderung zur Nutzung in der Kraft-Wärme-Kopplung außerhalb des EEG

Die Dossiers sind online nachzulesen: