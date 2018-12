Alltagswissen Rätsel des Haushalts

Warum ploppt ein tropfender Wasserhahn? Warum verlieren Tomaten im Kühlschrank an Geschmack? Wir haben das Rätsel gelöst! Und wir wissen auch, woher die Zahnpasta ihre Streifen bekommt und wieso der Duschvorhang immer an einem selbst klebt, Kleber aber nie in der Tube.