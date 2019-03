Wer ist eigentlich der liebe Scholli? Oder Hinz und Kunz? Und welcher Hund wurde in der Pfanne verrückt? Lernen Sie die Pappenheimer samt ihrer Herkunft kennen - in unserem Redensarten-Fundus. [mehr - zum Thema: Redensarten - Da wird der Hund in der Pfanne verrückt ]