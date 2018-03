ISS-Mission 2018 von Alexander Gerst Aufbruch zu neuen Horizonten

Im Europäischen Astronautenzentrum in Köln absolviert Gerst sein Training für die nächste Mission auf der Internationalen Raumstation ISS. Das hat er am 29. Mai 2017 unterbrochen, um den Namen und das Logo der Mission vorzustellen: "Horizons" soll Ende April 2018 starten. Zudem hat der 41-Jährige seine neue Funktion auf der ISS erklärt: Der Geophysiker und Vulkanologe wird als erster deutscher Astronaut Kommandant der ISS. Diese verantwortungsvolle Aufgabe bedarf spezieller Vorbereitung, wie Gerst erklärte.

Kommandant nur im Team erfolgreich

"Horizons": Alexander Gerst mit dem Logo zu seiner nächsten Mission.

Gerst ist nicht nur der erste deutsche Astronaut, der nach dem belgischen ESA-Astronauten Frank de Winne 2009, das Kommando auf der ISS übernehmen soll. Er ist überhaupt auch erst der zweite Europäer, dem die Leitung der Raumstation übertragen wird. Der Generaldirektor der Weltraumagentur, Jan Wörner, erklärte, was einen Kommandanten auszeichnet: Er müsste schnell und sicher nötige Entscheidungen fällen – aber gleichzeitig eben auch ein absoluter Teamplayer sein. Dass ein Mensch beide Fähigkeiten vereine, sei nicht so häufig, so Wörner

Kommandant Gerst und die Mission "Horizons"

Die Mission soll am 28. April 2018 in einer Sojus MS-09-Rakete vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur aus starten. Bis dahin trainiert der 41-Jährige im texanischen Houston (USA), in Moskau und in Köln. Sechs Monate soll er dieses Mal auf der ISS forschen, wobei die Expedition in zwei Teile aufgeteilt ist: 56 und 57. Gerst wird das Kommando in der zweiten Hälfte, Expedition 57, übernehmen.

Für die Mission wurde der Name "Horizons" gewählt, weil er international und intuitiv verständlich und noch nicht vergeben ist. Er soll "Neugier und Freude wecken" sowie positiv belegt sein. "Horizons" würde sehr gut widerspiegeln, dass die Menschen von Natur aus Entdecker sind und die Neugierde sie immer weitertreibe.

"Horizonte sind dabei nicht nur geografisch gemeint, sondern auch wissenschaftlich." Alexander Gerst, ESA-Astronaut

So wie die Menschen früher mit Schiffen neue Kontinente entdeckten, so seien die Kontinente der Zukunft eben der Mars und der Mond. "Wir segeln über die bisherigen Horizonte hinaus", so Gerst weiter. Was wir dort finden, sei ungewiss. Was wir dort lernen, sei das Wissen von morgen, so der Astronaut philosophisch. Die "Horizons"-Mission sei die Fortführung seiner ersten "Blue dot"-genannten Mission. Natürlich soll auch dieses Mal auf die Verletzbarkeit und den dringend notwendigen Schutz des Planeten Erde hingewiesen werden. "Wir haben keinen Planet B", unterstrich der ESA-Astronaut.

Experimente der Material- und Krebsforschung

Bei dieser Mission stehen rund 100 internationale Experimente auf dem Programm. "Zu den gut 30 geplanten Experimenten aus Deutschland gehören Grundlagenforschung ebenso wie industriell motivierte Technologiedemonstrationen und ein Bildungsprogramm für Kinder- und Jugendliche", so der "Horizons"-Missionsmanager im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Bonn, Volker Schmid. Dazu zählt auch "Cimon", ein Assistenz-Roboter mit künstlicher Intelligenz, der Gerst bei seinem Alltag auf der Station unterstützen soll. Erprobt werden soll die Interaktion von Mensch und künstlicher Intelligenz über längere Phasen. "Das wäre eine echte Premiere im All", so Schmid.

ISS 2014: Alexander Gerst untersucht seine Augen

Bei den wissenschaftlichen Versuchen geht es unter anderem um das Immunsystem, die Krebsforschung und Quantenphysik. Zum Einsatz kommen soll das in Deutschland entwickelte Fluoreszenzmikroskop "Fluminas" . Mit ihm lassen sich Vorgänge in der Zelle live verfolgen. Zu den zahlreichen Experimenten, die Gerst zur Materialforschung durchführt, zählt unter anderem ein Test der Anlage "Transparent" auf der ISS, bei der es um das Erstarren durchsichtiger Legierungen geht.

Brot für die ISS-Astronauten

Bisher war frisches Brot im All nur ein Wunschtraum für die Astronauten. Doch auf die Mission "Horizons" könnte auch ein Ofen mit zur Raumstation geschickt werden, der die Astronauten mit Brot aus einer weltraumtauglichen Teigmischung versorgen soll. "Wenn dieses Experiment tatsächlich alle notwendigen Qualifikationen schafft und auf die ISS kommt, könnte dies auch im Hinblick auf die Versorgung mit frischen Lebensmitteln für Langzeitmissionen interessant sein", erklärt DLR-Missionsmanager Schmid.

Zusammenarbeit statt Kommandos

Ob er, wie bei seiner vergangenen Mission, so viel Zeit für die sozialen Netzwerke und die Kommunikation mit seinen Fans habe, sei noch ungewiss. Denn er müsse neben seinem wissenschaftlichen und sportlichen Programm als Astronaut, als Kommandant zusätzliche Aufgaben erledigen. So soll Gerst sich laufend mit den Bodenstationen in Houston und Oberpfaffenhoffen abstimmen.

Die Berufung zum Kommandanten sei für ihn natürlich etwas ganz Besonderes und eine große Ehre, betonte der Künzelsauer. Und er sei sich auch der besonderen Verantwortung bewusst, die diese Aufgabe mit sich bringe. Schon das derzeitige Training bereite ihn darauf vor: So müsse er wissen, welche Funktion und Stärken die einzelnen Crew-Mitglieder hätten und je nachdem auch das Training diesbezüglich koordinieren. Er müsse genau wissen, was jeder Einzelne kann, um als Team Notfallsituationen bewältigen zu können.

Wie muss zusammengearbeitet werden, um ein Feuer an Bord zu bekämpfen oder ein Leck zu finden? Der Kommandant muss in solchen Situationen immer wissen, wie das Team am besten funktioniert. Dabei gehe es nicht darum, "dass man rumkommandiert, sondern dass man mit einem Team zusammenarbeitet", sagte der 41-Jährige.

"Blick zurück"-Kapsel Alexander Gerst bekommt die silberne Kugel mit den Schülerwünschen von Pascale Ehrenfreund (DLR) Mit auf die Reise nehmen Gerst und seine Kollegen auch eine kleine silberne Kapsel, die Auszubildende des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Braunschweig hergestellt haben. Sie enthält einen Datenträger, auf dem Wünsche und Zukunftsbotschaften von Schülern aus rund 35.000 Schulen gespeichert sind, wie Pascale Ehrenfreund, die Vorstandsvorsitzende des DLR erklärte. Diese Wünsche werden auf die ISS mitfliegen und nach der Rückkehr im Haus der Geschichte in Bonn gelagert. Erst nach 50 Jahren soll die Kapsel geöffnet werden und so einen einmaligen "Blick zurück" gewähren. Niemand könne sagen, wie sich die Raumfahrt entwickelt, die Erde oder unser Leben in 50 Jahren aussehen werde, so Ehrenfreund. Schön wäre es jedoch, wenn viele der Schülerwünsche bis dahin in Erfüllung gehen würden.