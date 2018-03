Akupunktur Wie Nadeln heilen können

Seit Jahrtausenden wird das Stechen mit Nadeln in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) angewendet. Für Volkskrankheiten wie Kopfschmerzen oder Rückenleiden ist Akupunktur eine erfolgreiche Behandlungsmethode. Was passiert da genau im Körper?

Bei einer Akupunkturbehandlung werden an bestimmten Punkten entlang der Muskel- und Nerven-Leitbahnen dünne Nadeln in die Haut oder das Gewebe eingestochen. Sie sollen den Energiefluss im Körper positiv beeinflussen und die Selbstheilungskräfte in Gang setzen. 361 solcher Einstichpunkte verteilen sich über den ganzen Körper. Bei Kopf- oder Nackenschmerzen sollen Nadelstiche im Nacken auf den Punkt "Blase 10", der auch "Säule des Himmels" benannt wird, den Energiefluss wieder in Gang bringen. Bei Schlaflosigkeit wiederum soll eine Nadel am Mittelfußknochen zwischen der ersten und zweiten Zehe das Leiden lindern.

Selbst ohne exakten Treffer können Schmerzen gelindert werden. Ein Phänomen, das Wissenschaftlern immer noch Rätsel aufgibt. Doch zahlreiche Studien belegen die erfolgreiche Behandlung mit den Nadeln. Zum Beispiel bei chronischen Schmerzen, bei Erkrankungen der Atemwege, Magen-Darm-Problemen sowie bei akuter Bindehaut- oder Zahnfleischentzündungen. Selbst bei Multipler Sklerose kann eine Behandlung die chronische Erschöpfung lindern und Allergienpatienten mit Heuschnupfen konnten mit Akupunktur die Dosis ihrer Medikamente reduzieren. Trotz vieler Erfolge werfen Kritiker der Akupunktur immer noch eine Placebo-Wirkung vor.

Wie Akupunktur wirkt

Wissenschaftler von der University of California in Los Angeles konnten nun eine biologische Reaktion im menschlichen Körper nachweisen. Im Juli 2017 veröffentlichten sie im Fachjournal "Evidence-based Complementary and Alternative Medicine" ihre Ergebnisse. Sheng-Xing Ma und Paul C. Lee entdeckten, wie der Körper um die Einstichstelle der Akupunkturnadel Stickoxide bildet. Dadurch erhöht sich der Blutfluss und es werden körpereigene Botenstoffe ausgeschüttet. Diese sogenannte Narkotika führen zu kühlenden oder wärmenden Empfindungen. Die Studie bestätigt die Wirksamkeit einer Akupunktur-Behandlung und ist der erste eindeutige wissenschaftliche Beweis. Andere Erklärungen beziehen sich auf die Reaktionen des Nervensystems. Die Nadelstiche lösen einen Reiz aus und damit eine Reaktion im Körper. Erfahrungen mit chronischen Schmerzpatienten konnten diese Wirkungsweise bestätigen.

".... hier hat sich durch Studien gezeigt, sowohl bei dem Krebspatienten mit chronischem Schmerz als auch bei vielen anderen neurogenen Schmerztypen, dass sich die Akupunktur als ergänzende Therapie zu den medikamentösen Therapien als sehr erfolgreich zeigt. Insofern auch erfolgreich, dass zum Beispiel nebenwirkungsstarke Medikamente in Kombination mit Akupunktur eingespart werden können." Prof. Dieter Melchart, Leiter Kompetenzzentrum für Komplementärmedizin und Naturheilkunde am Klinikum rechts der Isar, TU München

Grenzen der Selbstheilungskraft

Akupunktur kann Schmerzen lindern, ist aber nicht für jeden die richtige Heilmethode. Trotz vieler Erfolge gibt es auch Menschen, bei denen die Behandlung selbst bei korrekter Anwendung kaum Wirkung zeigt. Wenn sich der Körper nicht (mehr) selbst heilen kann, wird die Schulmedizin unentbehrlich. Dann kann Akupunktur nur als ergänzende Therapie eingesetzt werden, neben anderen Therapieangeboten der Traditionellen Chinesischen Medizin.