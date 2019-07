HIV-Übertragungswege Wie steckt man sich an - und wie nicht?

HIV kann grundsätzlich dann übertragen werden, wenn Blut, Sperma oder Scheidenflüssigkeit in Kontakt mit Schleimhäuten (Scheide, Penis, Enddarm, Mund) oder mit offenen Wunden kommt. Andere Körperflüssigkeiten wie Urin, Schweiß, Speichel oder Tränen enthalten eine so geringe Konzentration an Viren, dass damit eine Ansteckung praktisch ausgeschlossen ist.

Kondome können Leben retten

Nur die Verwendung von Kondomen bietet einen wirksamen Schutz vor der Infektion. Eine gute Methode, eine HIV-Infektion zu vermeiden, ist "Safer Sex". Darunter versteht man alle sexuellen Verhaltensweisen, bei denen keine Samen- oder Scheidenflüssigkeit und kein Blut in den Körper des Partners gelangen können.

Medikamente verhindern HIV-Übertragung zuverlässig

Bislang nahmen HIV-Experten an, dass HIV-Infizierte die Krankheit nicht übertragen, wenn das Virus bei ihnen im Körper nicht mehr nachweisbar ist. Eine groß angelegte Studie bestätigt diese Theorie nun. Forscher um Alison Rodger vom University College London untersuchten an 75 Orten in 14 europäischen Ländern 782 männliche homosexuelle Paare im Schnitt zwei Jahre lang. Voraussetzung des Tests war, dass jeweils nur einer der Partner HIV-infiziert war und das Paar Sex ohne Kondom hatte. Es konnten nur HIV-Infizierte an der Studie teilnehmen, die weniger als 200 HI-Viren pro Milliliter im Blut hatten. Insgesamt hatten diese Paare im Studienzeitraum mehr als 76.000 mal ungeschützten Analverkehr. Keinmal wurde dabei das Virus auf den nicht-infizierten Partner übertragen.

Einen Haken gibt es dennoch: Ein Großteil der HIV-Infizierten überträgt die Krankheit, wenn sie sich selbst frisch angesteckt haben und noch nichts von ihrer Infektion wissen. In Deutschland betraf das 2017 nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) mehr als 11.000 Menschen. Regelmäßige Aids-Tests sind deshalb sinnvoll. Insgesamt hatten hierzulande Ende 2017 rund 86.000 Menschen HIV. Die Zahl der Neuinfektionen wurde auf etwa 2.700 geschätzt. Die Studie wurde am 3. Mai 2019 im Fachmagazin "The Lancet" veröffentlicht.

Hohes Infektionsrisiko: Vaginalverkehr

Analverkehr

Oralverkehr

Schwanger, Geburt, Stillen

Spritzen/Nadeln Vaginalverkehr Bei ungeschütztem Vaginalverkehr besteht ein hohes Infektionsrisiko, sowohl für die Frau als auch für den Mann. Dabei benötigt das Virus keine offene Wunde, um in den Körper einzudringen. Auch die unverletzte Schleimhaut (Scheide, Eichelspitze des Penis) kann eine Eintrittspforte für die Viren sein. Analverkehr Das Infektionsrisiko bei ungeschütztem Analverkehr ist besonders hoch und zwar für beide Partner (egal ob Mann/Frau oder Mann/Mann). Die Schleimhaut des Enddarms ist besonders empfindlich, es kommt beim Verkehr sehr leicht zu kleinen Verletzungen, über die die HI-Viren leicht eindringen. Selbst ohne Verletzung wird das Virus über die Schleimhaut übertragen. Oralverkehr Das Risiko beim ungeschützten Oralverkehr ist zwar geringer als bei Vaginal- und Analverkehr, aber eine Übertragung durch Sperma, Blut oder - in geringerem Maße - Scheidenflüssigkeit über die Mundschleimhaut ist möglich. Das Risiko ist vor allem dann gegeben, wenn Sperma in den Mund gelangt. Scheidenflüssigkeit ist weniger infektiös als Sperma, Verletzungen der Mundschleimhaut oder eine aufgerissene Lippe erhöhen das Risiko. Schwanger, Geburt, Stillen Ohne medizinische Maßnahmen übertragen HIV-positive Mütter häufig das Virus auf ihr Kind. Dies kann während der Schwangerschaft oder der Geburt geschehen oder über die Muttermilch beim Stillen. Durch Medikamenteneinnahme während der Schwangerschaft, durch Kaiserschnitt und den Verzicht auf das Stillen kann dieses Risiko heute minimiert werden. Spritzen/Nadeln Drogenkonsumenten setzen sich einem sehr hohen Infektionsrisiko aus, wenn sie Spritzen und Nadeln gemeinsam benutzen.

Kein Infektionsrisiko (1): Bluttransfusion

Hautkontakt

Zungenküsse

Petting

Speichel

Schweiß Bluttransfusion Das Risiko, durch eine Bluttransfusion mit HIV infiziert zu werden, liegt bei uns inzwischen praktisch bei Null. Blutkonserven unterliegen heute einem strengen Kontrollverfahren, das eine HIV-Infektion durch eine Blutübertragung extrem unwahrscheinlich macht. Hautkontakt Hautkontakt - zum Beispiel Küssen, Umarmen, Händeschütteln - ist völlig unbedenklich. Zungenküsse Speichel enthält eine zu geringe Virenkonzentration, um infektiös zu sein, und hat zudem eine virenabtötende Wirkung. Ein Risiko besteht nur, wenn eine Verletzung im Mundbereich vorliegt. Petting Intensives Schmusen ist ungefährlich, solange kein Blut, Sperma oder Scheidenflüssigkeit in Kontakt mit Schleimhäuten oder offenen Wunden kommt. Speichel Speichelübertragung durch Husten oder Niesen führt zu keiner HIV-Infektion. Schweiß Der Kontakt mit Schweiß ist ungefährlich, Schweiß ist nicht infektiös.