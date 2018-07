Älter als der Ackerbau Uraltes Brot entdeckt

Was war zuerst, der Ackerbau oder das Brot? Führten womöglich die ältesten gebackenen Brote erst zum Ackerbau? Spuren brotartiger Lebensmittel im Nordosten Jordaniens lassen so etwas vermuten.

Bis jetzt hatte man angenommen, dass mit dem Ackerbau das Brot auf dem Speiseplan des Menschen erschienen war. Forscher der Universitäten Kopenhagen, London und Cambridge haben nun an der Ausgrabungsstätte Shubayqa 1 im Nordosten Jordaniens 24 verkohlte Überreste von Lebensmitteln aus ehemaligen Feuerstellen untersucht. Diese brotartigen Lebensmittel sind demnach 14.400 Jahre alt.

Aufwendig hergestellte Brote

Feuerstelle an der Ausgrabungsstätte, in der brotähnliche Produkte entdeckt wurden.

Laut der Analyse haben Jäger und Sammler aus dem Volk der Natufier flache, ungesäuerte brotartige Fladen hergestellt - unter anderem unter Zuhilfenahme von Einkorn und Strandbinsen. Die elektronenmikroskopisch untersuchten Fragmente der Fladen enthielten Spuren von Getreidekörnern und Wurzeln. Alle Komponenten seien gründlich gemahlen, gesiebt und ausgelesen worden. Man habe z. B. keine ganzen Körner gefunden, so die Wissenschaftler.

Besondere Brotspeise führt zum Getreideanbau?

Zu dieser Zeit war der Anbau von Getreide noch nicht üblich. Somit war Brot damals wohl auch noch kein Grundnahrungsmittel. Aber die aus wildem Getreide hergestellten Brote könnten durchaus zum Ackerbau motiviert haben.

Riedgras wird für experimentelle Produktion von Mehl auf einem Stein gemahlen. "Brot bedeutet viel Arbeit mit dem Entfernen der Schale, Mahlen der Körner, Kneten und Backen. Dass es hergestellt wurde, bevor es Ackerbau gab, legt nahe, dass es als etwas Besonderes gesehen wurde. Und der Wunsch, mehr von diesem besonderen Essen zu machen, hat wahrscheinlich zur Entscheidung beigetragen, Getreide anzubauen." Dorian Fuller, Londoner Archäologe

Die Kopenhagener Archäobotanikerin Amaia Arranz Otaegui erklärt, dass die gefundenen Überreste ungesäuerten Fladen sehr ähnlich seien, die an jungsteinzeitlichen Siedlungen und römischen Standorten in Europa und der Türkei gefunden worden seien. Die Zeit um 10.000 v. Chr. in der Jungsteinzeit gilt als der Beginn der Landwirtschaft.