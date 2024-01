Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Siebenmal in Folge hatten die Würzburg Baskets in Folge gewonnen. Durch die Siegesserie mischen sie oben in der Tabelle mit - auch dank dem US-Amerikaner Otis Livnigston.