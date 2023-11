Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Auftakt für die Nordischen in den Weltcup-Winter. Kombinierer Johannes Rdyzek wird zum Start Vierter in Ruka. Katharina Hennig lief in Kusamo auf einen starken zehnten Platz.