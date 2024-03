Wintersport Straßer Dritter in Saalbach, Schmid feiert Skiflug-Weltcup-Premiere

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Dritter Slalom im Jahr 2024 in Österreich - und Linus Straßer erstmals geschlagen: Nach den Erfolgen in Kitzbühel und Schladming scheitert der Münchner in Saalbach-Hinterglemm nur knapp am Triple. Katharina Schmid feiert Skiflug-Premiere.