Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Snowboardcrosser Martin Nörl ist von Snowboard Germany zum "Athlete of the Year" gewählt worden. In der vergangenen Saison hatte der Landshuter zum zweiten Mal in Folge den Gesamtweltcup gewonnen.