BR24Sport Wigald Bonings 500. Badetag: "Mein innerer Schweinehund ist ertrunken"

Seit 500 Tagen geht Wigald Boning täglich baden - bei Wind und Wetter. In Blickpunkt Sport berichtet der Komiker und Autor über seine Erlebnisse in Gewässern in ganz Deutschland und verrät, wie er seinen inneren Schweinehund überwindet.