Weltcup in Oslo Biathletin Vanessa Voigt verpasst Weltcup-Kristallkugel

Biathletin Vanessa Voigt hat mit einem sechsten Platz in Oslo nur knapp ihren ersten Triumph im Disziplin-Weltcup im Einzel verpasst. Ein Schießfehler war zu viel, der Sieg ging an die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold. In der Disziplinwertung sicherte sich die Italienerin Lisa Vittozzi durch Platz vier die kleine Kristallkugel.