BR24Sport Nürnberger Steudtner ist wieder auf Monsterwellen-Jagd

Sebastian Steudtner ist bereits Weltrekordhalter im Surfen. Doch 26 Meter sind dem Nürnberger nicht genug. Er will in neue Dimensionen vordringen. Die Big-Wave-Saison in Nazaré ist gerade erst gestartet.