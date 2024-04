1. FC Nürnberg Stolpersteinaktion für jüdische FCN-Mitglieder

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Zur Erinnerung an seine am 30. April 1933 von der Mitgliederliste gestrichenen jüdischen Mitglieder initiiert der 1. FC Nürnberg zusammen mit dem Verein "Geschichte für alle" jedes Jahr eine Stolpersteinverlegung. So auch dieses Jahr.