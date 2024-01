Auszeichnung Silberner Stern des Sports für Würzburger Kickers

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der FC Würzburger Kickers ist Landessieger des Projekts "Sterne des Sports". Hier werden in einem Ganztagsangebot aktuell 20 Mädchen schulisch wie sportlich gefördert. Am 29. Januar in Berlin winkt sogar der goldenen Stern des Sports im Bundesentscheid.