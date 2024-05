Relegation Regensburg vor "Alles-oder-nichts-Spiel" selbstbewusst

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Jetzt geht es um alles. Darum, eine alles in allem starke Saison zu krönen. Jahn Regensburg will im Relegationsrückspiel die Rückkehr in die 2. Liga perfekt machen. Trainer Joe Enochs gibt sich selbstbewusst und plant mit Rückkehrer Benedikt Saller.