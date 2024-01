Sport und Schule Sport-Nachwuchs - wer wird die nächste Kira Weidle?

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der Weg in den Leistungssport ist in Bayern und Deutschland steinig. Vor allem die Kombination aus Schulbildung und Sport erfordert exzellentes Zeitmanagement. Helfen können Eliteschulen des Sports wie in Oberstdorf und Berchtesgaden. In Blickpunkt Sport im BR Fernsehen sprechen über den Weg in den Spitzensport: Kira Weidle (Ski-alpin-Rennläuferin), Ferdinand Hofer (Schauspieler in der BR-Serie "School of Champions") und Andreas Ertl (Sportlicher Leiter Ski alpin im Deutschen Skiverband).