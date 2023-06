Ausländische Delegationen Special Olympics: Zu Gast beim beim Host Town Festival in Schwaben

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

7.000 Sportler, 190 Nationen, 26 Sportarten - die Special Olympics in Berlin werden ein Großereignis. Schon jetzt sind die ausländischen Delegationen in Host Towns in Deutschland zu Gast. BR24 ist live beim Host Town Festival im Landkreis Augsburg.