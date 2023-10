Wintersport Ski-Weltcup trotz Klimawandels: Die Kritik wird lauter

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Um am Rettenbachferner in Sölden ein Skirennen auszutragen, musste viel präpariert und in die Natur eingegriffen werden. Die Kritik am frühen Weltcupstart wird lauter. Der Chef der Bergbahnen und Organisator des Rennens verteidigt jedoch die Arbeiten.