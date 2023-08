BR24Sport Eishockeymeister geehrt: Söder scherzt mit Söderholm

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ehrte am Donnerstag den deutschen Meister EHC Red Bull München in der Staatskanzlei. Den Verein bezeichnete er als "Aushängeschild für ganz Deutschland". Mit dem neuen Coach verbindet ihn allein der Name.