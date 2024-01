Bischofshofen Wellinger verpasst Sieg bei der Vierschanzentournee

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Ryoyu Kobayashi hat zum dritten Mal in seiner Karriere die Vierschanzentournee gewonnen. Andreas Wellinger verteidigte Platz zwei in der Gesamtwertung. Den Tagessieg beim Dreikönigsspringen in Bischofshofen holte sich Stefan Kraft.