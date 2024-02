Skispringen Wind bringt Zeitplan durcheinander: Qualifikation für Skifliegen in Oberstdorf abgesagt

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Starker und wechselnder Wind hat zur Absage der Qualifikation für den Skiflug-Weltcup an diesem Wochenende in Oberstdorf geführt. Sowohl zwei geplante Trainingsdurchgänge als auch die Qualifikation konnten am Donnerstag nicht auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze stattfinden, wie der Weltverband Fis mitteilte.