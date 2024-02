BR24Sport Skifahren lernen mit Ferdinand Hofer · "Pizza & Pommes" | Podcast mit Felix Neureuther

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Viele haben uns geschrieben, dass wir eine Folge zum Thema "Wie lernen Kinder am besten Skifahren?" machen sollen. Und hier ist sie: Felix Neureuther und Philipp Nagel sprechen in der neuesten Folge von "Pizza & Pommes" mit dem Skilehrer Norbert Haslach und dem Schauspieler Ferdinand Hofer, der selbst Skilehrer war. Hofer erzählt, welche Tricks er hatte, um Kinder bei der Stange zu halten, aber auch, was seine Rolle als Ski-Trainer in der neuen ARD-Serie "School of Champions" so besonders macht. Und ob er für Felix eine Rolle in seinem nächsten Film besorgen kann. Stichwort: Der nackte Mann im Schnee.