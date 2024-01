BR24Sport Thomas Dreßen wird Karriere auf der Streif beenden

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der Skirennläufer Thomas Dreßen hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Am Samstag will er noch ein letztes Mal bei der Streif-Abfahrt in Kitzbühel starten - bei dem Rennen, wo er einst seinen größten Erfolg feierte.