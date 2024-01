Blickpunkt Sport Skirennläufer Thomas Dreßen emotional nach Karriereende

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Am Samstag fuhr Thomas Dreßen zum letzten Mal in seinem Leben ein Weltcup-Skirennen. Danach beendete er seine Karriere. In Blickpunkt Sport blickt der Skirennläufer auf seine Karriere zurück und wird emotional.