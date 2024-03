Ski alpin Lara Gut-Behrami vor Gewinn des Riesenslalom-Weltcups

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Die Schweizerin Lara Gut-Behrami geht im Ski-alpin-Weltcup nach ihrem dritten Platz beim Riesenslalom im schwedischen Are mit einem Vorsprung von 95 Punkten in das letzte Rennen in dieser Disziplin beim Finale am kommenden Wochenende in Saalbach-Hinterglemm.