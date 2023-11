Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

"Sehr hohes Niveau", so Linus Straßer nach dem 2. Lauf beim Slalom-Auftakt in Gurgl. "Die können alle sehr gut Skifahren." Teamkollege Sebastian Holzmann merkte kritisch an: "Das kann ich besser."