Ski alpin Kitzbühel 2024 · zwischen Ski-Spektakel und Promi-Party

Mit Cyprien Sarrazin in der Abfahrt und dem Münchner Linus Straßer im Slalom stehen bei den Hahnenkammrennen seit 2024 zwei neue Namen in den Siegerlisten. Neben dem sportlichen Spektakel ging's in "Kitz" natürlich auch wieder abseits der Pisten rund.