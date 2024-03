Fußball Wacker Burghausen - Eintracht Bamberg · Re-Live | Regionalliga, 25. Spieltag, Saison 2023/24

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Die Regionalliga Bayern jetzt neu bei BR24Sport: Sehen Sie hier das Spiel zwischen dem SV Wacker Burghausen und Eintracht Bamberg am 25. Spieltag der Regionalliga Bayern in der Saison 2023/24 in voller Länge im Re-Live.